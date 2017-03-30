 

Жители Новосибирска выйдут на митинг против мусорного полигона на Издревой

 30 марта, 12:10
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Жители Новосибирска выйдут на митинг против мусорного полигона на Издревой
Фото Юрия Широкова из архива Сиб.фм

В Новосибирске общественники и жители области собираются выйти на экологический митинг против строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) «Раздольное» и полигона твёрдых бытовых отходов (ТКО), которые грозят уничтожением памятника природы «Долина реки Издревой», рассказала корреспонденту Сиб.фм 30 марта руководитель инициативной группы Юлия Колеватова.

2 апреля в 12:00 на площади Ленина состоится митинг против размещения полигона ТКО «Раздольное» в бассейне реки Издревой. Организаторами митинга выступили партии КПРФ, «Яблоко» и инициативная группа «Поможем реке Издревая».

Организаторы митинга требуют перенос места строительства МСК «Раздольное» из уникальной природной среды и места массового отдыха и проживания большого количества людей.

Стоит отметить, что Ространсназдзор признал незаконным выделение земли под строительство МСК «Раздольное» из-за близости аэродрома авиационного завода имени Чкалова, поскольку свалка привлечёт множество птиц, которые могут создать аварийность полётов.

«Я как управленец понимаю необходимость мусороперерабатывающего комплекса под Новосибирском, — заявил 28 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами. — Мы должны проанализировать ситуацию с заключением Росавиации. Близость полигона в 15 км зоне разрешается, необходимо заложить в проект решения по отпугиванию птиц и установить эти устройства. Также в правительстве прорабатывается вопрос предоставления альтернативного земельного участка».

Организаторы официально пригласили на митинг губернатора Владимира Городецкого, чтобы он ответил на вопросы людей и объяснил ситуацию.

«Он заявил журналистам, что дал поручение о выборе альтернативного участка. Но концессионное соглашение уже подписано, и пока в него не внесут изменения, гарантий никаких нет, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Юлия Колеватова.

— С одной стороны, он говорит, что будут искать новое место, а с другой — что будут прорабатывать участок на Издревой на предмет законодательства.

Как же они проработают, если там уже есть запрет? Возможно, он дал обещание о поиске нового места, чтобы меньше людей пришло на митинг».

Юлия Колеватова отметила, что губернатор в своих публичных выступлениях произносит «мусороперерабатывающий комплекс», хотя в концессионном соглашении объект значится как «мусоросортировочный». Иными словами, мусор там перерабатывать не будут, после сортировки 75 % отходов будут закапывать на полигоне.

22 июля 2016 года правительство Новосибирской области и компания «Экология-Новосибирск» заключили концессионное соглашение на строительство в 2017 году двух мусоросортировочных комплексов «Верх-Тула» и «Раздольное», а также двух полигонов ТКО.

Напомним, что 5 февраля 2017 года в центре Новосибирска около 100 человек собрались на пикет против строительства мусорного полигона рядом с памятником природы «Долина реки Издревой».

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