Жительница Новосибирской области применила стелс-технологию для кражи в бутике

Жительницу города Оби задержали в одном из торговых центров Новосибирска, когда она пыталась незаметно для охраны вынести несколько экземпляров одежды — для того, чтобы не сработали прикреплённые на товаре датчики, девушка поместила одежду в сумочку, выложенную изнутри фольгой, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Для кражи 22-летняя злоумышленница выбрала в бутике модные футболки и лосины. Вместе с похищенным товаром она уже собиралась покинуть магазин, когда её задержала охрана, заметившая манипуляции с одеждой благодаря видеонаблюдению.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по факту кражи, оказалось, что она и ранее была судима за аналогичные преступления. Приговором суда изобретательной любительнице модной одежды был назначен штраф на сумму 7 тысяч рублей. Однако исполнить решение суда девушка не поспешила и вскоре была объявлена судебными приставами в розыск, поскольку по адресу прописки не проживала и скрывалась, несмотря на угрозу реального тюремного срока.

«Разыскать похитительницу лосин судебному приставу-исполнителю удалось благодаря социальной сети „ВКонтакте“. Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа данный вид наказания может быть заменён на реальный срок лишения свободы. Вероятно, осознав возможность отправиться в „места не столь отдалённые“, гражданка нашла средства, чтобы оплатить штраф», — отмечают в УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в апреле 2016 года прокуратура Новосибирской области предъявила обвинение трём альпинистам, которые похищали деньги из офисных центров, проникая в них через окна верхних этажей с помощью лестниц и альпинистского снаряжения. Вычислить похитителей сыщикам помогли оставленные на месте преступления окурки.