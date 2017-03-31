Бывший вице-губернатор Триппель отказался баллотироваться в мэры Омска

Александр Триппель, курировавший омскую экономику и промышленность в первый год работы Виктора Назарова на посту губернатора, отказался баллотироваться на пост мэра Омска, сообщил корреспонденту Сиб.фм 31 марта источник, знакомый с ситуацией.

Информация о том, что губернатор Назаров планирует делегировать в мэры областного центра Александра Триппеля появилась в омских СМИ 31 марта. Омская газета «Коммерческие вести» сообщила, что правоохранительные органы региона получили из Москвы поручение проверить сферу бизнес-интересов бывшего вице-губернатора и «возможную коррупционную деятельность». Издание считает, что это говорит о намерении губернатора Назарова поддержать кандидатуру Триппеля на предстоящих выборах.

Пресс-секретарь губернатора Назарова Юлия Соколенко отрицает факт подобного решения своего руководителя.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией, Александр Триппель действительно получил от Виктора Назарова предложение баллотироваться в мэры, но отказался. Эксперты, с которыми разговаривал корреспондент Сиб.фм, считают, что причиной возможной смены приоритетов омского губернатора является давление, которое на него оказали в связи с возможным выдвижением в мэры действующего вице-премьера Станислава Гребенщикова.

Попытка заменить Гребенщикова на Триппеля может свидетельствовать о том, что губернатору Назарову не удалось отстоять в Москве своего кандидата.

Ранее непроходными стали ещё трое кандидатов, чьи кандидатуры в СМИ обсуждались с подачи омского губернатора, это: глава омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов, директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест и министр экологии Омской области Александр Винокуров. Однако ни один из них не устроил администрацию президента, с которой Назаров решил согласовать своё решение.

62-летний Александр Триппель с 1990-х годов работал на руководящих должностях на крупных предприятиях: «Омскшина», «Омскэнерго», «Омскхимпром». В 2002 году он создал и возглавил Ассоциацию предприятий, учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской области. А в 2004 году бывший тогда губернатором области Леонид Полежаев пригласил Триппеля в правительство региона в качестве министра нефтехимического комплекса.

Александр Триппель стал в 2012 году одним из двух суперминистров в только что сформированном правительстве Виктора Назарова, отвечавшим за экономическую отрасль и контакты с крупным бизнесом. Назарову, пришедшему на смену Полежаеву, пришлось формировать свой кабинет в условиях жесточайшего кадрового кризиса. Проработав год в правительстве, Триппель ушёл в отставку.

По информации омских СМИ, Триппель не сработался с вице-губернатором Юрием Гамбургом, близким другом Виктора Назарова. Спустя год, в 2014-м, Гамбург был арестован и позже приговорён к лишению свободы за махинации с муниципальной собственностью во время работы вице-мэром Омска.

Эксперты считают, что попытка Назарова вновь привлечь Александра Триппеля в свою команду только подтверждает системную кадровую проблему, которую омский губернатор не смог решить даже на шестой год своей работы.

К 2017 года в правительстве Назарова не осталось практически никого, с кем губернатор начинал работать в 2012 году. Часть из них оказалась под следствием (как министр финансов Рита Фомина), часть получила реальный тюремный срок (как министры имущественных отношений Александр Стерлягов и Владимир Козубович, а также вице-губернатор Юрий Гамбург).

На некоторые посты губернатор так и не смог подобрать устраивающих его министров, например, в Омской области с 2012 года сменилось уже шесть министров экономики и пять министров молодёжной политики и спорта. Четыре главы сменилось у министерства строительства и ЖКХ, хотя ведомство курирует «долгожитель» правительства вице-премьер Станислав Гребенщиков.

Напомним, что 30 марта Омское отделение КПРФ выдвинуло в мэры Омска своего кандидата Виктора Жаркова, участие которого возможно приведёт к срыву самих выборов.