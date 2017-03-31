Чубайс расскажет жителям Новосибирска о мирном демонтаже вертикали власти

Россиевед Игорь Чубайс выступит в Новосибирске с двумя лекциями о наиболее критичных аспектах российской реальности последнего столетия и советском наследии, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта у организаторов мероприятия.

Встречи проводит создатель дискуссионного клуба, бывший депутат Государственной Думы Аркадий Янковский совместно с партнёрами: кабаре-кафе «Бродячая собака», Новосибирским Открытым Университетом и гуманитарно-просветительским проектом «Открытая Россия». Первая пройдёт в «Бродячей собаке» 1 апреля в 14:00, вторая — 2 апреля в «Арт-пабе» Академгородка в 16:00.

Дискуссионный клуб функционирует в Новосибирске с начала 2017 года. Аркадий Янковский приглашает в Новосибирск известных экономистов, политологов, лидеров общественного мнения для дискуссий на актуальные темы. Кроме того, формат предполагает полемику гостя с местными экспертами в присутствии зрителей.

Аркадий Янковский. Фото из личного архива

Игорь Чубайс — историк, доктор философии, специализирующийся на истории России, брат известного политика Анатолия Чубайса. Тема встречи посвящена урокам истории XX века для века XXI.

«Я думаю, что нам нужен мирный демонтаж абсолютно контрпродуктивной квазигосударственной системы. Сегодня это называется „вертикаль власти“, раньше это называлось „диктатура пролетариата“, между ними называлось ещё „общенародным государством“. То квазигосударство, которое возникло в 1917 году, не только нелегитимно, но и абсолютно не эффективно. Россия сегодня катится в пропасть, вот это и нужно останавливать», — считает Игорь Чубайс.

Игорь Чубайс, помимо научной деятельности, известен также организацией дискуссионного клуба «Россия» в Москве.

«В этом смысле мы коллеги. Я политик со стажем, но сейчас занимаюсь анализом и общественным проектом, а он учёный, который тоже занимается общественным проектом. Историческое время ускоряется: события, влияющие на страну, становятся всё более частыми, поэтому важно понимать прошлое. Это поможет представить, как на новом витке истории использовать имеющийся опыт взаимоотношений власти и общества, как будут разворачиваться события в будущем», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Аркадий Янковский.

Напомним, что недавно Новосибирский открытый университет запустил программу «Современная антропология», включающую в себя четыре модуля. Слушатели получат дипломы в завершение образовательного процесса.