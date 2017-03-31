 

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

 31 марта, 09:29
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Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат
Виктор Зимин с Владимиром Путиным в Хакасии, фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения информагентства «Хакасия».

Это заявление Зимин сделал после того, как напомнил подчинённым о необходимости повышать безопасность дорожного движения в республике и искать новые формы профилактической работы, например, активнее задействовать социальную рекламу.

«Это совместные задачи для МВД, республиканских и муниципальных властей. Конечно, можно найти кучу факторов, что у нас хорошие дороги, и по ним быстро ездят хорошие машины, и их очень у нас много. Это правда. Но в Москве тоже много машин, и очень хороших, но показатели ниже», — отметил глава Хакасии.

Затем Виктор Зимин перешёл к сравнению Хакасии с Новосибирском. По его словам, данные статистики свидетельствуют о более высоком уровне жизни в возглавляемой им республике.

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — констатировал глава республики.

Напомним, согласно подсчётам программистов, которые решили измерить покупательскую способность жителей России, Новосибирская область оказалась среди аутсайдеров: среднестатистическому жителю региона не хватает денег даже на ежедневную покупку одной шаурмы.

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