 

Новосибирский кинотеатр «Победа» открыл новую галерею фотовыставкой итальянских кинозвёзд

 31 марта, 14:20
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Новосибирский кинотеатр «Победа» открыл новую галерею фотовыставкой итальянских кинозвёзд
Фотографии Сергея Самойленко

30 марта в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» прошло «техническое» открытие нового пространства — «Белой галереи», в которой выставлены портреты итальянских актёров и актрис фотографа Анджело Фронтони, передаёт посетивший выставку корреспондент Сиб.фм 31 марта.

Выставка Анджело Фронтони — это более 60 портретов итальянских звёзд и кадров со съёмочной площадки, представляющих из себя 40-летнюю историю итальянского кино. Выставка делится на три части: цветные портреты актрис — Софи Лорен, Клаудии Кардинале, Моники Беллуччи и многих других; чёрно-белые портреты актёров и режиссёров — Марчелло Мастроянни, Витторио Гассмана, Федерико Феллини; и фотографии, сделанные на съёмочных площадках.

Фотографии Анджело Фронтони появлялись на страницах таких знаменитых журналов, как Stern, Paris Match, The Sunday Times, Vogue и Playboy: они прекрасно отражают атмосферу времени, моду и образ жизни звёзд кино.

«Белая галерея» — это современное выставочное пространство, расположенное на четвёртом этаже центра культуры и отдыха «Победа», состоящее из двух залов общей площадью 400 квадратных метров, холла и летней веранды с видом на улицу Ленина. Помещение предназначено для выставок, лекториев, творческих встреч.

«Открытие этой замечательной и очень красивой галереи — совершенно неожиданный и отрадный сюрприз на фоне постоянных рассуждений о кризисе и упадке, — отметил художник Александр Шуриц на открытии выставки. — На сегодняшний день это, безусловно, лучшая в Новосибирске выставочная площадка, и её появление говорит о том, что в городе есть люди, способные формировать качественную инфраструктуру для развития культурных проектов».

Выставка будет открыта для публики 1 апреля, в субботу, с 12:00 до 18:00, посещение — бесплатно.

Напомним, что недавно в кинотеатре «Победа» прошёл IV фестиваль итальянского кино, представляющий десять итальянских фильмов 73-го Венецианского международного кинофестиваля.

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