Красноярские дальнобойщики присоединились к забастовке против «Платона»

Несколько десятков красноярских дальнобойщиков присоединились к общероссийской акции против взимания платы за проезд большегрузного транспорта, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения «Коммерсанта».

Красноярские перевозчики собрались на загородной объездной дроге в районе деревни Старцево. В забастовке участвуют водители 25-30 машин, рассказал журналистам участник акции предприниматель Ян Шикин. На обочине трассы протестующие выставили баннеры с надписями «Сибирь против „Платона“» и «Дайте людям спокойно работать».

«Собрались стихийно: заразительным оказался пример других регионов, присоединившихся к этой стачке, — Читы, Хабаровска. Как только развернули баннеры, приехали представители ГИБДД, ФСБ, МВД», — сообщил Шишкин.

По его словам, никаких конфликтных ситуаций с правоохранителями не возникло. Водители намерены бастовать, «пока есть запал».

«Хотелось бы, чтобы органы власти, принимая глобальные решения относительно развития дорожной отрасли, общались с нами для получения обратной связи, а не ставили участников рынка перед фактом», — выразил позицию протестующих Шишкин.

Забастовки дальнобойщиков начались в последние дни марта сразу в нескольких городах России, несмотря на то, что 24 марта вышло постановление правительства РФ, которое предусматривает продление льготного периода в системе «Платон» — с 15 апреля тариф составит 1,91 рубля за километр вместо 1,53 рубля. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, льготный период продлён на неопределённый срок. Ранее предполагалось, что в апреле ставки «Платона» будут установлены на уровне запланированных изначально 3,06 рубля за километр.

Напомним, в декабре 2015 года в Новосибирске около сотни дальнобойщиков, требовавших отменить систему «Платон» сняли с себя нижнее бельё в кабинах грузовиков и вышли с ним на дорогу в знак того, что с введением платы за проезд по федеральным трассам они останутся без средств к существованию.