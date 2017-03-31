 

Красноярские дальнобойщики присоединились к забастовке против «Платона»

 31 марта, 12:18
подходящие темы
Красноярские дальнобойщики присоединились к забастовке против «Платона»
Фото с сайта gosrf.ru

Несколько десятков красноярских дальнобойщиков присоединились к общероссийской акции против взимания платы за проезд большегрузного транспорта, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения «Коммерсанта».

Красноярские перевозчики собрались на загородной объездной дроге в районе деревни Старцево. В забастовке участвуют водители 25-30 машин, рассказал журналистам участник акции предприниматель Ян Шикин. На обочине трассы протестующие выставили баннеры с надписями «Сибирь против „Платона“» и «Дайте людям спокойно работать».

«Собрались стихийно: заразительным оказался пример других регионов, присоединившихся к этой стачке, — Читы, Хабаровска. Как только развернули баннеры, приехали представители ГИБДД, ФСБ, МВД», — сообщил Шишкин.

По его словам, никаких конфликтных ситуаций с правоохранителями не возникло. Водители намерены бастовать, «пока есть запал».

«Хотелось бы, чтобы органы власти, принимая глобальные решения относительно развития дорожной отрасли, общались с нами для получения обратной связи, а не ставили участников рынка перед фактом», — выразил позицию протестующих Шишкин.

Забастовки дальнобойщиков начались в последние дни марта сразу в нескольких городах России, несмотря на то, что 24 марта вышло постановление правительства РФ, которое предусматривает продление льготного периода в системе «Платон» — с 15 апреля тариф составит 1,91 рубля за километр вместо 1,53 рубля. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, льготный период продлён на неопределённый срок. Ранее предполагалось, что в апреле ставки «Платона» будут установлены на уровне запланированных изначально 3,06 рубля за километр.

Напомним, в декабре 2015 года в Новосибирске около сотни дальнобойщиков, требовавших отменить систему «Платон» сняли с себя нижнее бельё в кабинах грузовиков и вышли с ним на дорогу в знак того, что с введением платы за проезд по федеральным трассам они останутся без средств к существованию.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 30 января, 16:45 • репортаж

Вместе теплее

Корреспондент Сиб.фм о том, как 28 января на площади Ленина проходил второй митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15% и с какими лозунгами.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 21 марта, 13:42 • новость

ГИБДД назвала 43 места грядущего паводка в Новосибирске

Автоинспекция составила список улиц в Новосибирске, которые предположительно будут затоплены паводком этой весной.
присоединяйтесь!
    