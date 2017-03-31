Новосибирская Монстрация заявлена как передвижная выставка полиграфии

Организатор традиционной новосибирской Монстрации художник Артём Лоскутов подал в мэрию уведомление о проведении 1 мая «передвижной выставки полиграфической продукции» — как пояснил художник корреспонденту Сиб.фм 31 марта, это сделано для того, чтобы мероприятие полностью соответствовало прошлогодним постановлениям суда.

«Поскольку в 2016 году суд признал нашу акцию некультурной (хотя она не была некультурной), в этом году мы просмотрели официальный список культурных мероприятий, которые разрешено проводить, и выбрали в нём именно передвижную выставку, чтобы избежать каких-либо нестыковок», — пояснил Лоскутов.

В уведомлении также указывается, что передвижная выставка проходит «в рамках Совета командующих», а возглавляет этот совет сам художник. Заявленный маршрут передвижения выставки традиционный для Монстрации — от площади Калинина до площади Ленина. Число участников акции, согласно уведомлению — 5 001 человек. Как пояснил Лоскутов, по закону для культурных мероприятий, в отличие от массовых, превышение заявленного числа участников не считается нарушением, поэтому участников может быть и больше. Идеолог Монстрации рассчитывает, что она, как и во все предыдущие годы, пройдёт мирно и без конфликтов с полицией.

«Не припомню, чтоб когда-либо участники нашей акции вели себя провокационно. Шествие всегда проходит мирно. В прошлом году и мэр, и губернатор высказывались, что претензий к организации нет», — отметил художник.

Напомним, что в мае 2016 года Центральный районный суд Новосибирска не признал Монстрацию культурным мероприятием и постановил, что она «не могла проводиться в рамках, установленных постановлением мэра города Новосибирска».