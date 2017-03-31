Построившие «кабак» омские школьники получили от Урганта «пятёрку» по труду

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своём вечернем шоу рассказал телезрителям о школьниках из Омской области, которые построили себе «кабак» и прогуливали в нём уроки, распивая алкоголь, куря сигареты и играя в карты, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта, ознакомившись с записью эфира передачи «Вечерний Ургант».

По данным прокуратуры Омской области, «кабак» соорудили школьники из села Знаменского, для строения они использовали подручные материалы на заброшенном земельном участке. Сооружение было утеплено, снабжено печкой, лавочками и столами. Посещая самодельный «кабак», некоторые школьники села пропустили более 100 часов школьных занятий.

Незаконное строение заинтересовало прокуратуру, которая посчитала, что «посещение этого места могло способствовать совершению детьми преступлений». Кроме того, надзорное ведомство заявило, что нахождение в сооружении, оборудованном печным устройством, может повлечь его «самопроизвольное возгорание». Информация о «кабаке» была передана руководству местной школы и родителям учеников. По требованию прокуратуры самострой снесли. Во всём Знаменском районе Омской области была инициирована проверка по факту незаконной продажи детям алкогольной продукции и табачных изделий.

Иван Ургант в шутку предложил родителям школьников не паниковать и оценить по достоинству их навыки по труду.

«Не нужно паниковать, давайте пока не будем бить тревогу. Родители, педагоги, стоп! Давайте разбираться: построили кабак — значит, по труду „пять“; азартные игры: алгебра — „пять“; распивали спиртные напитки, курили: химия, физика — пять. Не смогли договориться по деньгам с прокуратурой, кабак закрыли: обществознание — „два“», — пошутил ведущий.

Поскольку дети называли своё сооружение именно «кабаком», Ургант поставил им «пять» и по литературе — потому что «отдали должное Есенину».

Напомним, ранее Урганта развеселило фото жителя Кемерова, который вот уже несколько лет в любой мороз ходит по улицам в шортах и майке-поло; по мнению ведущего, кемеровчанин может символизировать собой приход весны.