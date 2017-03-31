Полиция и ФСБ ликвидировали в Новосибирске подпольную оружейную мастерскую

Оперативники МВД и ФСБ задержали в Новосибирске двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и организации подпольной оружейной мастерской, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы ГУ МВД по региону.

Сначала, в ходе проверки полученной информации, был задержан 42-летний подозреваемый, в доме которого при обыске обнаружили пистолеты Glock и «Сталкер», сигнальный пистолет МР-371, а также детали к короткоствольному оружию. В дальнейшем сотрудники силовых структур вышли на след 37-летнего новосибирца, связанного с первым задержанным. Он в кустарных условиях занимался переделкой оружия нелетального действия в боевое. В его дачном доме была оборудована мастерская, где правоохранители обнаружили и изъяли оружейные детали с изменёнными конструктивными особенностями для сборки ещё двух пистолетов и охотничье ружьё с боеприпасами.

В настоящее время в отношении организатора нелегальной оружейной мастерской возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов». Обвинение в контрабанде наиболее серьёзное: мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска устанавливают возможные факты сбыта оружия и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Напомним, в марте сотрудники ФСБ задержали в Иркутске и Улан-Удэ группу людей, которые обвиняются в контрабанде огнестрельного оружия, ввозимого из Соединённых Штатов в Россию почтой.