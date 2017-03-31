 

Пожарные потушили 50-метровый башенный кран в Новосибирске

 31 марта, 17:02
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Пожарные потушили 50-метровый башенный кран в Новосибирске
Фотографии АСТ-54

В Новосибирске вспыхнул пожар в кабине 50-метрового башенного крана, расположенного на территории строящегося дома, пожарные ликвидировали очаг возгорания при помощи огнетушителей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

31 марта в 8:46 в оперативную службу МЧС поступило сообщение о возгорании на стройплощадке в Октябрьском районе. Загорелась кабина башенного крана на высоте 50 метров.

«Ликвидацию пожара осложнил сильный ветер, который не позволил производить тушение с автоколенчатого подъёмника», — сообщили в пресс-службе.

Пожарные, прибывшие на место, приняли решение подниматься по лестнице крановщика. Работу на высоте затрудняли сильные порывы ветра. Оказавшись на уровне очага возгорания, трое пожарных в течение одной минуты они потушили пламя в кабине и горящие электрокабели. В ликвидации огня они использовали пять порошковых огнетушителей, которые предоставили строители.

По сообщению пресс-службы, в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, что в ноябре 2013 года в Хакасии олимпийский факел поджёг спортсмена-факелоносца Петра Макарчука во время Эстафеты Огня Олимпиады.

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