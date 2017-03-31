 

Прокуратура принудила иркутский техникум обучить трактористов правилам русского языка

 31 марта, 14:05
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Прокуратура принудила иркутский техникум обучить трактористов правилам русского языка
Фото с сайта www.zalagroteh.ru

Проверка Заларинского агропромышленного техникума в Иркутской области обнаружила недостачу 570 учебников в библиотеке. Половина из 100 учеников не имела учебников русского языка, узнал 31 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Библиотека Заларинского агропромышленного техникума в посёлке Кутулик не выдавала многие учебники будущим работникам сельского хозяйства. Проверка прокуратуры Аларского района обнаружила крупную недостачу книг.

Недостаток учебников по разным предметам составил 570 экземпляров книг, меньше всего было учебников по русскому языку. Следователи определили, что основной предмет изучает 100 учащихся, тогда как учебников всего 50 штук.

Также агротехникум не прошёл проверку по организации пропаганды спорта, социальной работы с молодёжью, профилактике подростковой преступности. Прокурор внёс представления в мэрию посёлка и местное управление МВД, а также обязал закупить учебники через суд.

Напомним, что общественники 22 марта нашли поддельные сыр и масло в Новосибирской школе № 168. По итогам лабораторных исследований проб оказалось, что в сыре «Российском», масле «Крестьянском» и сухом молоке молочные жиры заменены на растительные. Общественники намерены направить результаты анализов в контролирующие структуры — в частности, в управление Роспотребнадзора.

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