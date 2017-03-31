Рособрнадзор запретил приём студентов в Иркутский аграрный университет и ещё два вуза

По результатам проверок Рособрнадзор запретил приём студентов в три государственных вуза — два аграрных и один институт кино и телевидения, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

По результатам проверок, которые проводились с 24 по 30 марта 2017 года, за неисполнение предписания в установленные сроки запрещён приём студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

Кроме того, на основании решения арбитражного суда прекращено действие лицензии ЧОУ ВО «Кисловодский институт экономики и права» и приостановлено действие лицензии НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования». Также лишён государственной аккредитации Московский филиал ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».

Лицензия Рособрнадзора на право ведения образовательной деятельности подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае её аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Напомним, что в сентябре 2016 года Росбрнадзор лишил аккредитации Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций (институт) — САУМК(И). В вузе, основанном бывшим вице-губернатором Новосибирской области Виктором Козодоем, об этом узнали уже после начала занятий.