Сорванная ветром остановка перегородила улицу в Новосибирске
31 марта, 12:39
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Фото Михаила Докукина с блога trank.livejournal.com
Ураганный ветер сорвал платформу автобусной остановки «Горский» и вынес её на проезжую часть, перегородив две полосы дорожного движения, рассказал 31 марта корреспонденту Сиб.фм блогер Михаил Докукин.
31 марта около 12:00 очевидцы сообщили в редакцию Сиб.фм о происшествии напротив дома № 58 по улице Блюхера в Новосибирске. Ураганный ветер сорвал остановочный павильон и заблокировал две полосы дорожного движения на улице Блюхера.
Автор блога о PR, путешествиях и фотографии Михаил Докукин рассказал корреспонденту Сиб.фм, что впервые сам столкнулся с сорванными ураганом остановками. Городские службы приняли его заявку в работу.
Новость дополняется по мере поступления информации.