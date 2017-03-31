Сорванная ветром остановка перегородила улицу в Новосибирске

Ураганный ветер сорвал платформу автобусной остановки «Горский» и вынес её на проезжую часть, перегородив две полосы дорожного движения, рассказал 31 марта корреспонденту Сиб.фм блогер Михаил Докукин.

31 марта около 12:00 очевидцы сообщили в редакцию Сиб.фм о происшествии напротив дома № 58 по улице Блюхера в Новосибирске. Ураганный ветер сорвал остановочный павильон и заблокировал две полосы дорожного движения на улице Блюхера.

Автор блога о PR, путешествиях и фотографии Михаил Докукин рассказал корреспонденту Сиб.фм, что впервые сам столкнулся с сорванными ураганом остановками. Городские службы приняли его заявку в работу.

Новость дополняется по мере поступления информации.