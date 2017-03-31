 

Спасатели разобрали сорванную ветром крышу у здания суда в Новосибирске

 31 марта, 18:15
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Спасатели разобрали сорванную ветром крышу у здания суда в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

В Новосибирске спасатели МАСС разобрали сорванную ветром крышу у здания Дзержинского районного суда, теперь она ни для кого не представляет угрозы, рассказал корреспонденту Сиб.фм 31 марта руководитель Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

31 марта в 4:00 ветер, порывы которого достигали до 20 м/с, снёс часть кровли площадью около 200 квадратных метров административного здания. Часть сорванных листов упали возле входа в Дзержинский районный суд. По другую сторону дороги находится детская городская больница № 6. При обрушении крыши никто не пострадал.

На место приехали спасатели МАСС. Сотрудники полиции перекрыли дорожное движение на участке улицы Промышленной рядом со зданием суда.

«Спасатели провели разведку и оценку обстановки, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин. — Потом срезали нависающую конструкцию, которая непосредственно несла угрозу для жизни и здоровья людей. Вместе с аварийной бригадой спасатели занимались распиловкой стропил. Теперь аварийная бригада продолжает там работы без нашего участия».

В настоящее время подвижные части крыши обезврежены. Специалисты в администрации Дзержинского района решают вопрос, что делать с аварийной кровлей в дальнейшем.

Стоит отметить, что представители ГУ ФСИН, которая располагается на пятом этаже здания, откуда и снесло часть крыши, неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района по принятию мер по восстановлению аварийной кровли дома. Ремонт крыши так и не был произведён.

Напомним, что метеорологи Гидрометцентра прогнозировали повторение ураганного ветра с похолоданием и порывами до 24 м/с в Новосибирске с 1 по 2 апреля 2017 года.

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