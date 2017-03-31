Пресс-служба правительства Хакасии обвинила местных журналистов в неправильной интерпретации слов главы региона Виктора Зимина, который на совещании с подчинёнными публично назвал Новосибирск «колхозом и деревней», узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения информагентства «Хакасия».

Напомним, что рассуждая о профилактике ДТП, Зимин посетовал на то, что ориентированную на сельхозпроизводство и малый бизнес Хакасию по этим показателям сравнивают с индустриально развитой Новосибирской областью. При этом, по данным главы республики, машин в Хакасии больше в пересчёте на душу населения и они более качественные. Затем Зимин принялся сравнивать уровень жизни двух регионов.

«У нас количество машин больше, чем у жителей Новосибирска. Почему-то там считают, что они цивилизованнее живут. Да колхоз и деревня. Ну, если честно? Посмотрите цифры. Ну, мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Оно всё от этого зависит: есть заработная плата — есть достойный автомобиль и одежда. У нас и одеты лучше жители. И женщины красивее. Красиво живут там, где живут богаче. Мы все это знаем», — поделился с кабинетом министров Зимин.

После того, как слова губернатора оказались растиражированными в СМИ, пресс-служба правительства Хакасии постаралась сгладить остроту высказывания, разослав сообщение о «неверной интерпретации» журналистами слов «колхоз и деревня».

«Глава региона сам неоднократно с гордостью подчёркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то зазорными. Хакасию и Новосибирскую область связывают давние тесные отношения, оба региона большое значение уделяют развитию агропромышленного комплекса, доказывая это внимание не словом, а делом, добиваясь эффективных результатов», — говорится в обращении к СМИ, распространёном пресс-службой.

По мнению сотрудников аппарата правительства Хакасии, «сказанные по-доброму» слова Зимина «иронично подчёркивали» результативные усилия региона в профилактике ДТП.

«Сегодня Новосибирская область, бесспорно, один из крупнейших, развитых регионов не только Сибири, но и России <... > Поэтому ни о каком принижении достоинств региона речи не может быть, это очевидный факт. Мы просим не воспринимать всерьёз слова, напечатанные в некоторых СМИ», — отмечает пресс-служба правительства республики.

Между тем, неосторожная ирония главы Хакасии уже вызвала негативную реакцию в Новосибирске, так например, зампредседателя заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов напомнил, что раньше за подобные слова вызывали на дуэль, и выразил надежду на то, что губернатор области Владимир Городецкий потребует от коллеги извинений.

«Так оскорбить всех одним чохом, назвав колхозом, притом приводить неуместное сравнение между регионами, где женщины краше... Конечно, это хамство, которое недопустимо от чиновника столь высокого уровня», — цитирует Кубанова сайт Vn.ru.