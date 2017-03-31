 

Стена аварийного дома обрушилась на дорогу в Новосибирске

 31 марта, 12:31
подходящие темы
Стена аварийного дома обрушилась на дорогу в Новосибирске
Фото местного жителя

В Новосибирске стена расселённого аварийного дома в Октябрьском районе Новосибирска начала разрушаться и частично обрушилась на дорогу, рассказал корреспонденту Сиб.местный житель 31 марта.

По сообщению местного жителя, двухэтажный одноподъездный дом № 318 по улице Ленинградской в Новосибирске около двух лет назад был расселён и отключён от коммуникаций. В настоящее время несущая стена, по его словам, начала разрушаться и стала представлять угрозу для жизни и здоровья жителей близлежащих домов.

«В начале недели отводил ребёнка в детский сад и увидел, что несущая стена частично вывалилась. Кирпичи долетели до междворового проезда, где ходят люди и ездят машины. По сути, дом стоит на трёх стенах сейчас, — рассказал корреспонденту Сиб.фм собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

— И никто его не сносит. По этому дому ребятня бегает, поскольку он ничем не огорожен.

За зиму у него провалилась крыша. Сейчас ветром куски от этого дома разносятся по округе».

Мужчина отметил, что звонил в разные службы города: ЖКХ, аварийную службу, а также в администрацию Октябрьского района.

«Много куда звонил — никто трубку не берёт, — сказал он. — А если и отвечают, то отправляют в какую-нибудь другую структуру. Вопрос никто решать не хочет. В мэрии мне как-то сказали, что дом снести не могут, поскольку у него есть якобы какой-то собственник. Какой может быть собственник у дома, который по сути уже развалился почти? Никто ни за что не отвечает, пока там кто-нибудь не погибнет или травму не получит».

Напомним, что 24 марта 2017 года часть стены жилого дома № 27 по улице Северной в Новосибирске обрушилась на открытый балкон. Никто не пострадал.

Новость дополняется.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 3 февраля, 11:28 • статья

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

Как и какими методами новосибирские чиновники борются с молодой мамой двоих детей, отстаивающей свои жилищные права.
 15.07.2016, 15:00 • статья

Вам пакет нужен?

После принятия «Пакета Яровой» корреспондент Сиб.фм выяснил у сибирских представителей крупнейших операторов и провайдеров, что ждёт отрасль и клиентов летом 2018 года.
 4.05.2016, 10:30 • интервью

Сферы IT не существует

Сооснователи компании Acronis Сергей Белоусов и Станислав Протасов рассказали корреспонденту Сиб.фм, почему интернет нужно регулировать, зачем делать бэкапы и почему с высокими технологиями в России всё хорошо.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 21 марта, 13:42 • новость

ГИБДД назвала 43 места грядущего паводка в Новосибирске

Автоинспекция составила список улиц в Новосибирске, которые предположительно будут затоплены паводком этой весной.
присоединяйтесь!
    