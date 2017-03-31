Стена аварийного дома обрушилась на дорогу в Новосибирске

В Новосибирске стена расселённого аварийного дома в Октябрьском районе Новосибирска начала разрушаться и частично обрушилась на дорогу, рассказал корреспонденту Сиб.местный житель 31 марта.

По сообщению местного жителя, двухэтажный одноподъездный дом № 318 по улице Ленинградской в Новосибирске около двух лет назад был расселён и отключён от коммуникаций. В настоящее время несущая стена, по его словам, начала разрушаться и стала представлять угрозу для жизни и здоровья жителей близлежащих домов.

«В начале недели отводил ребёнка в детский сад и увидел, что несущая стена частично вывалилась. Кирпичи долетели до междворового проезда, где ходят люди и ездят машины. По сути, дом стоит на трёх стенах сейчас, — рассказал корреспонденту Сиб.фм собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

— И никто его не сносит. По этому дому ребятня бегает, поскольку он ничем не огорожен.

За зиму у него провалилась крыша. Сейчас ветром куски от этого дома разносятся по округе».

Мужчина отметил, что звонил в разные службы города: ЖКХ, аварийную службу, а также в администрацию Октябрьского района.

«Много куда звонил — никто трубку не берёт, — сказал он. — А если и отвечают, то отправляют в какую-нибудь другую структуру. Вопрос никто решать не хочет. В мэрии мне как-то сказали, что дом снести не могут, поскольку у него есть якобы какой-то собственник. Какой может быть собственник у дома, который по сути уже развалился почти? Никто ни за что не отвечает, пока там кто-нибудь не погибнет или травму не получит».

Напомним, что 24 марта 2017 года часть стены жилого дома № 27 по улице Северной в Новосибирске обрушилась на открытый балкон. Никто не пострадал.

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