 

Томский химико-технологический центр ТГУ стал эталоном для вузов России

 31 марта, 14:49
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Томский химико-технологический центр ТГУ стал эталоном для вузов России
Фото пресс-службы ТГУ

Томский госуниверситет создал третий по успешности инжиниринговый центр в стране, по данным Минобрнауки РФ. Самым успешной разработкой ИХТЦ ТГУ стал антипирен для огнестойких пластиков в автомобилях, узнал 31 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Томский инжиниринговый химико-технологический центр ТГУ вошёл в тройку самых успешных центров при вузах. Минобрнауки РФ поставило центр на третье место после проектов Санкт-Петербургского политехнического университета и Московского физико-технического института в рейтинге из 49 подобных университетских структур в стране.

Правительство выделило более 150 млн рублей субсидий томскому госуниверситету в течении трёх лет. Университет потратил около 108 млн бюджетных средств на современное оборудование, ремонт и поддержку исследований, что помогло привлечь более 250 млн рублей от инвесторов и предпринимателей.

Клиентами центра стали крупные промышленные и оборонные предприятия, были проведены химические исследования для КАО «Азот», ПАО «СИБУРХолдинг», Государственной корпорации «Росхимзащита».

50 разработок ИХТЦ ТГУ — технологий и продуктов вывели на рынок за три года. Особо отметили продукт исследований химиков — антипирен для производства огнестойких составов. По данным ТГУ, сегодня этот продукт активно используется при производстве огнестойкого автомобильного пластика.

В планах инжинирингового центра ТГУ — привлечение более 70 млн рублей, получение резидента «СКОЛКОВО» и стипендиальные программы для молодых учёных-химиков. Минобрнауки РФ рекомендовали опыт создания центра другим вузам как один из эталонных.

Напомним, что бывший глава новосибирского Технопарка Дмитрий Верховод предложил рецепт роста для Академпарка. Для эффективного функционирования растущей организации необходимо увеличить совет директоров до 13 человек. Совет должен включать четырёх представителей науки, пятерых — от компаний-резидентов, четырёх — от власти.

Топ-менеджер в сфере инноваций напомнил, что Академпарк за период с 2010 по 2016 годы заплатил налоги в размере 4,217 млрд рублей, 2,4 млрд рублей — в областной бюджет, что свидетельствует о том, что Академпарк вернул в бюджет в 1,5 раза больше затрат на его создание.

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