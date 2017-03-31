Тувинский ковбой попал в тюрьму за попытку угнать табун со стрельбой

Вооружённый тувинец прискакал к чабанам и стал угрожать убийством ради табуна лошадей, «доморощенный ковбой» был осуждён на три года тюрьмы, узнал 31 марта корреспондент Сиб.фм в прокуратуре Республики Тыва.

Прокуратура рассказала о деле «доморощенного тувинского ковбоя», который пытался отнять лошадей у пастухов. Нападение произошло 14 апреля 2016 года возле села Чаа-Холя.

По данным следствия, Айбек Ак-Лама прискакал верхом на стоянку чабанов возле села и начал стрелять в воздух, угрожая убийством.

«Доморощенный ковбой» громко требовал себе лошадей, но не нашёл животных на стоянке и ускакал прочь. Лошади находились в лесу неподалёку, выяснили следователи.

Чаа-Хольский районный суд Республики Тыва осудил местного ковбоя на три года тюрьмы по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с угрозой насилия и применением оружия». На суде Ак-Лама отрицал обвинение и просил суд оправдать его.

Напомним,что 17 марта снежная лавина в Туве погребла под собой более 400 овец и коров в местечке Узуг-Кыры Бай-Тайгинского района.Объём сошедшей снежной массы составил 180 кубических метров. По оперативной сводке республиканского управления МЧС, сход лавины произошёл вдали от населённых пунктов, поэтому люди в результате происшествия не пострадали. В поток снежной массы попал скот, который находился на выпасе в восьми километрах от чабанской стоянки.