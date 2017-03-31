Ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов

Коммунальные и экстренные службы Новосибирска, а также сотрудники электросетей продолжают оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра: в течение 31 марта зарегистрировано 15 обрывов линий электропередач, сорвана кровля с крыш 21 здания, рухнули шесть деревьев, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии.

«Большинство аварийных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, уже устранены, по оставшимся — контроль выполнения сегодня после шести вечера, речь идёт о локальных обрывах. Крупномасштабных отключений сейчас не наблюдается. У городских служб сил и средств для ликвидации последствий достаточно. По состоянию на 14 часов информация по пострадавшим не поступала», — рассказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы Станислав Пашков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, что ураганный ветер 31 марта привёл к аварийному отключению на подстанции «Посевная» в Черепановском районе Новосибирской области. Без света остались более 36 тысяч жителей 48 населённых пунктов Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов. В самом Новосибирске ветер сорвал платформу автобусной остановки «Горский» и вынес её на проезжую часть, перегородив две полосы дорожного движения. Сорванной порывами ветра оказалась и кровля здания Дзержинского районного суда. Часть листов упала возле входа, пострадавших нет.

Метеорологи прогнозируют повторение штормового ветра в Новосибирске в ближайшие выходные — ожидается похолодание и порывы ветра до 24 метров в секунду.