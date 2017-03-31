 

Ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов

 31 марта, 17:10
подходящие темы
Ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов
Фото с сайта politeka.net

Коммунальные и экстренные службы Новосибирска, а также сотрудники электросетей продолжают оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра: в течение 31 марта зарегистрировано 15 обрывов линий электропередач, сорвана кровля с крыш 21 здания, рухнули шесть деревьев, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии.

«Большинство аварийных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, уже устранены, по оставшимся — контроль выполнения сегодня после шести вечера, речь идёт о локальных обрывах. Крупномасштабных отключений сейчас не наблюдается. У городских служб сил и средств для ликвидации последствий достаточно. По состоянию на 14 часов информация по пострадавшим не поступала», — рассказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы Станислав Пашков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, что ураганный ветер 31 марта привёл к аварийному отключению на подстанции «Посевная» в Черепановском районе Новосибирской области. Без света остались более 36 тысяч жителей 48 населённых пунктов Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов. В самом Новосибирске ветер сорвал платформу автобусной остановки «Горский» и вынес её на проезжую часть, перегородив две полосы дорожного движения. Сорванной порывами ветра оказалась и кровля здания Дзержинского районного суда. Часть листов упала возле входа, пострадавших нет.

Метеорологи прогнозируют повторение штормового ветра в Новосибирске в ближайшие выходные — ожидается похолодание и порывы ветра до 24 метров в секунду.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 15.07.2016, 15:00 • статья

Вам пакет нужен?

После принятия «Пакета Яровой» корреспондент Сиб.фм выяснил у сибирских представителей крупнейших операторов и провайдеров, что ждёт отрасль и клиентов летом 2018 года.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 21 марта, 13:42 • новость

ГИБДД назвала 43 места грядущего паводка в Новосибирске

Автоинспекция составила список улиц в Новосибирске, которые предположительно будут затоплены паводком этой весной.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    