Ураганный ветер сорвал крышу у здания суда в Новосибирске

В Новосибирске ветер сорвал крышу у здания Дзержинского районного суда, в опасности находится расположенная через дорогу детская городская больница № 6, сообщили 31 марта корреспонденту Сиб.фм очевидцы происшествия.

31 марта примерно в 4:00 ветер снёс часть кровли площадью около 200 квадратных метров административного здания, сообщил очевидец корреспонденту Сиб.фм. Часть сорванных листов упали возле входа в Дзержинский районный суд. По другую сторону дороги находится детская городская больница № 6. Порывы ветра достигают до 20 метров в секунду. При обрушении крыши никто не пострадал.

«Приняты все меры для безопасности людей, — рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского филиала ГЦИТОиС ФСИН России Андрей Кранюков. — Мы выставили оцепление из сотрудников. Позаботились о том, чтобы внизу с площадки люди убрали транспортные средства. Вызвали спасателей МАСС и другие ответственные службы. Сейчас спасатели уже работают на месте».

В настоящее время на участке улицы Промышленной рядом с аварийным зданием сотрудники полиции перекрыли дорожное движение. Машины объезжают аварийный участок по улице Шекспира. Вокруг здания натянули заградительную ленту. Сотрудники полиции дежурят и не пускают прохожих близко к зданию.

Спасатели МАСС разбирают сдвинутые с места листы на крыше и сбрасывают их части вовнутрь здания. Работа Дзержинского районного суда продолжается в штатном режиме. Сотрудники проходят на работу не через центральный вход, над которым свисает часть крыши, а со служебного, который находится с другой стороны здания.

Стоит отметить, что представители ГУ ФСИН, которая располагается на пятом этаже здания, откуда и снесло часть крыши, неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района по принятию мер по восстановлению аварийной кровли дома. Ремонт крыши так и не был произведён.

Напомним, что 31 марта 2017 года штормовой ветер лишил электричества 48 населённых пунктов Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов Новосибирской области. Более 36 тысяч человек остались без света.