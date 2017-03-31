 

Ураганный ветер в Новосибирске повторится в выходные — синоптики

 31 марта, 14:37
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Ураганный ветер в Новосибирске повторится в выходные &mdash; синоптики
Фото с сайта fwallpaper.net

Метеорологи спрогнозировали повторение штормового ветра в Новосибирске в ближайшие выходные, в эти дни ожидается похолодание и порывы ветра до 24 м/с, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По информации Новосибирского Гидрометцентра, к 1 апреля столкновение атмосферных фронтов, вызвавшее шквальный ветер, стихнет, но ненадолго. Новый арктический фронт принесёт похолодание и порывы ветра до 24 м/с уже к вечеру 1 апреля и продолжится 2 апреля.

«Через территорию юга Западной Сибири 31 марта проходили холодные фронты, на смену теплу пришли более холодные воздушные массы, — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — В Новосибирской области порывы ветра достигали 26 м/с, на Алтае до 25-27 м/с, как и в Кемеровской области. В Томской области скорость ветра достигала 22 м/с».

Лапчик отметила, что во второй половине дня 31 марта ожидается ослабление ветра. 1 апреля и ночью 2 апреля будет новый пик ветра: по Новосибирской области — до 24 м/с, по Алтаю — до 25-27 м/с. В Республике Алтай и Кемеровской области ожидается сильный ветер и 2 апреля днём.

Анна Лапчик. Фото Алёны Мартыновой

«Прохождение фронта арктической системы принесёт снижение температуры. Холодная масса с европейской части России понизила температуру воздуха ночью 2 апреля до −7-12 °С, местами до −17 °С. Дневная температура составит от −4 °С до +2 °С. Такой температурный фон будет преобладающим и на всей территории юга Западной Сибири», — пояснила Анна Лапчик.

Напомним, что 31 марта 2017 года в Новосибирске ураганный ветер снёс часть крыши здания, где находится Дзержинский районный суд. Никто не пострадал, территория вокруг здания оцеплена. В этот же день ветер сорвал автобусную остановку «Горский» на улице Блюхера и вынес её на проезжую часть. Тем временем, в Октябрьском районе местные жители забеспокоились, что штормовой ветер может привести к окончательному обрушению аварийного дома на улице Ленинградской.

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