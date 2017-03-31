 

Штормовой ветер оставил без электричества три района в Новосибирской области

 31 марта, 09:34
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Штормовой ветер оставил без электричества три района в Новосибирской области
Фото с сайта elektrik123sochi.ru

Аварийное отключение на подстанции «Посевная» в Черепановском районе оставило без света более 36 тысяч жителей Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы регионального управления МЧС.

Сообщение об аварийном отключении подстанции поступило в ведомство от дежурного ЦУС ЗАО «РЭС» в 04:55 утра. Без света остались жители 48 населённых пунктов Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов.

В этих населённых пунктах проживает 36 660 жителей, из них 10 998 детей, расположено ТП — 548, скважин — 19, котельных — 14, ФАП — 6, больниц — 5, школ — 14, детских садов — 6.

Работают две бригады Черепановских электрических сетей в составе восьми человек и три единицы техники. Производится переподключение потребителей на резервную линию.

По предварительным данным причина повреждений — штормовой ветер. 31 марта по области и в городе Новосибирске синоптики ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, усиление ветра по области до 20–25 и в городе Новосибирске до 17-22 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.

Напомним, что 16 марта десятки домов в центре Новосибирска остались без света из-за аварии на подстанции электросетей в Центральном районе города.

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