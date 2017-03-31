 

Житель Красноярска вывел в Таиланд 280 млн рублей через фирмы-однодневки

 31 марта, 15:34
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Житель Красноярска вывел в Таиланд 280 млн рублей через фирмы-однодневки
Таиланд, фото с сайта rost-tur.ru

Сибирская оперативная таможня возбудила сразу 11 уголовных дел по фактам вывода за рубеж 280 млн рублей через фирмы-однодневки, в организации преступной схемы подозревается житель Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

Для перечисления средств на счета зарубежных компаний использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц — мужчин и женщину, проживающих в городе Бийске Алтайского края. В ходе оперативных мероприятий таможенники совместно с коллегами из ФСБ установили, что к деятельности фирм и руководству ими фиктивные учредители отношения не имели. В реальности переводом денежных средств руководил 45-летний житель Красноярска.

«Для проведения незаконных финансовых операций мужчина использовал расчётные счета, открытые в банках нескольких городов России. В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн рублей», — говорится в сообщении Сибирской таможни.

11 уголовных дел возбуждены по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере». Максимальное наказание, которое может грозить по этому обвинению, — десять лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Напомним, в октябре 2015 года таможня уличила новосибирскую фирму-однодневку в том, что она вывела за рубеж 70 млн рублей по предлогом покупки у гонконгского партнёра электронного оборудования. Учредителем фирмы стал человек без определённого места жительства, которому заплатили около трёх тысяч рублей.

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