Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на отсутствие света

Жилые дома и административные здания Кировского района Новосибирска остались без электричества из-за обрыва электропроводов, рассказала корреспонденту Сиб.фм 31 марта жительница одного из обесточенных домов Людмила.

31 марта жители домов № 1/1, 13 по улице Урманова, № 5, 11 по улице 20 Партсъезда, № 31 по улице Аникина Кировского района остались без электричества.

«Мы с ребёнком отдыхали. Проснулись — а света нет, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Людмила. — Ребёнку четыре месяца, подходит время кормления. Ему не объяснишь, что где-то авария и нет электричества. Благо был не так давно вскипячён чайник. Стала звонить в службы, узнавать, отвечали как-то неопределённо. Я смотрю в окно, в доме напротив дали свет, буквы „Икея“ зажглись. Может, и нам всё-таки повезёт?»

В Единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту Сиб.фм пояснили, что в настоящее время ведутся работы над устранением аварии. Примерное время, когда в домах включат свет, не сообщается.

Напомним, что 31 марта 2017 года штормовой ветер оставил без электричества три района в Новосибирской области: Черепановский, Маслянинский и Искитимский.