 

«Электросигнал» попросил перекрыть улицу в Новосибирске из-за снесённой ветром кровли

 1 апреля, 11:37
подходящие темы
«Электросигнал» попросил перекрыть улицу в Новосибирске из-за снесённой ветром кровли
Завод «Электросигнал» с улицы Зыряновская. Фото с сайта www.wikimapia.org

Штормовой ветер снёс металлические листы кровли на территорию завода днём 31 марта и сотрудники предложили перекрыть часть улицы. Главный инженер «Электросигнала» пообещал разобрать завалы и начать чинить крышу, узнал 1 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщений очевидцев.

Ураганный ветер в Новосибирске сдул кровлю завода «Электросигнал», грозяперекрытием улицы Зыряновская. Стихия свалила 22 по счёту крышу днём 31 марта.

" Ничего страшного не произошло, сегодня мы восстановим кровлю до конца. Вчера мы не оценили ущерб из-за правил техники безопасности, теперь люди начали работать. Мы закрыли тротуар для пешеходного передвижения вдоль здания, чтобы избежать возможных человеческих увечий и жертв. Листы кровли упали на территорию завода«, — сообщил Сиб.фм главный инженер завода «Электросигнал» Александр Починок.

Рабочие не смогли убрать металлические листы из-за правил техники безопасности в день происшествия, сообщили Сиб.фм сотрудники завода «Электросигнал». Периметр оборонного предприятия огорожен забором высотой более 2 м и завершается колючей проволокой под напряжением, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Мы хотели заблокировать проезжую часть Зыряновской из-за того, что ситуация с порывами ветра была непредсказуемая. Порывы ветра поутихли и мы успокоились — признался инженер «Электросигнала» Александр Починок.

Напомним, что ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши 21 дома в первой половине дня 31марта. По данным мэрии большинство аварийных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач были устранены к 17:00 того же дня. Оставшиеся локальные порывы обещали ликвидировать после 18:00.

Одним из первых пострадало здание Дзержинского районного суда, ветер снёс часть кровли на площади около 200 м². Спасатели МАСС разобрали оставшуюся часть конструкции для безопасности прохожих.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 2 марта, 12:09 • репортаж

Не надо злить и играться с народом

В Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам ЖКХ и повышению тарифов. Корреспондент Сиб.фм наблюдала, как чиновники, монополисты, депутаты и представители общества искали ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»
 27 февраля, 10:25 • короче

Короче: приложение «Мои счета»

Как быстро и удобно платить за квартиру, свет и воду в Новосибирске? Сиб.фм в формате «Короче» разбирается с приложением «Мои счета», выпущенном компанией «Электронный город»: чем оно лучше других способов, что умеет, как им пользоваться.
 30 января, 16:45 • репортаж

Вместе теплее

Корреспондент Сиб.фм о том, как 28 января на площади Ленина проходил второй митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15% и с какими лозунгами.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
 21 марта, 13:42 • новость

ГИБДД назвала 43 места грядущего паводка в Новосибирске

Автоинспекция составила список улиц в Новосибирске, которые предположительно будут затоплены паводком этой весной.
присоединяйтесь!
    