«Электросигнал» попросил перекрыть улицу в Новосибирске из-за снесённой ветром кровли

Штормовой ветер снёс металлические листы кровли на территорию завода днём 31 марта и сотрудники предложили перекрыть часть улицы. Главный инженер «Электросигнала» пообещал разобрать завалы и начать чинить крышу, узнал 1 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщений очевидцев.

Ураганный ветер в Новосибирске сдул кровлю завода «Электросигнал», грозяперекрытием улицы Зыряновская. Стихия свалила 22 по счёту крышу днём 31 марта.

" Ничего страшного не произошло, сегодня мы восстановим кровлю до конца. Вчера мы не оценили ущерб из-за правил техники безопасности, теперь люди начали работать. Мы закрыли тротуар для пешеходного передвижения вдоль здания, чтобы избежать возможных человеческих увечий и жертв. Листы кровли упали на территорию завода«, — сообщил Сиб.фм главный инженер завода «Электросигнал» Александр Починок.

Рабочие не смогли убрать металлические листы из-за правил техники безопасности в день происшествия, сообщили Сиб.фм сотрудники завода «Электросигнал». Периметр оборонного предприятия огорожен забором высотой более 2 м и завершается колючей проволокой под напряжением, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Мы хотели заблокировать проезжую часть Зыряновской из-за того, что ситуация с порывами ветра была непредсказуемая. Порывы ветра поутихли и мы успокоились — признался инженер «Электросигнала» Александр Починок.

Напомним, что ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши 21 дома в первой половине дня 31марта. По данным мэрии большинство аварийных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач были устранены к 17:00 того же дня. Оставшиеся локальные порывы обещали ликвидировать после 18:00.

Одним из первых пострадало здание Дзержинского районного суда, ветер снёс часть кровли на площади около 200 м². Спасатели МАСС разобрали оставшуюся часть конструкции для безопасности прохожих.