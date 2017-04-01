Новосибирские спасатели вызволили ребёнка с фильма о «Смурфиках»

Семилетний ребёнок просунул руку по локоть в подстаканник кинозала в Новосибирске, городские спасатели подпилили конструкцию, узнал 1 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Семилетний ребёнок застрял в подлокотнике кресла кинотеатра в Новосибирске. Вызов спасателям МАСС поступил в 18:32 из кинотеатра в Дзержинском районе.

«Мальчик просунул руку по локоть в держатель для стаканов. Пластиковые края устройства причиняли ребёнку боль при попытке освободиться, он кричал и плакал. С помощью слесарного инструмента мы расширили подлокотник и освободили руку», — сообщил Сиб.фм начальник аварийно-спасательной службы «Витязь» в Новосибирске Дмитрий Фокин.

Ребёнок не нуждался в медицинской помощи и был передан родителям в 19:05, через полчаса после поступления звонка.

Ребёнок застрял в одном из кресел кинозала № 4 в развлекательном комплексе «Кино-Сити», по данным спасателей МАСС. В администрации кинотеатра не стали комментировать происшествие, сославшись на то, что управляющий будет доступен в понедельник.

Корреспондент Сиб.фм предположил, что мальчик попал в ловушку во время просмотра анимационного фильма «Смурфики: Затерянная деревня», согласнорасписанию сеансов на сайте кинотеатра.

Напомним, что спасатели Новосибирска вытащили застрявшего мальчика из джакузи аквапарка «Аквамир» в январе 2017 года. Ребёнок просунул ногу между стеной и алюминиевым ограждением в виде горки и застрял. Специалисты МАСС раздвинули трубу с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После освобождения мальчика отправили на осмотр в медицинский кабинет и вернули родителям.