Секретный тоннель, где было найдено золото Романовых. Фото с сайта www.siberiantimes.com.(на самом деле на картинке Жигулёвский пивзавод- прим. сиб.фм)

Хакер из Томска взломал 99-летний шифр с координатами золотого запаса Романовых в секретном тоннеле под Байкалом, гений-студент в розыске ФБР за взлом почты Хиллари Клинтон, узнал 1 апреля корреспондент Сиб.фм из статьи The Siberian Times.

Англоязычное СМИ о жизни в Сибири сообщило о находке золотого запаса русских царей стоимостью более $80 биллионов долларов США. Сибирский математик-гений разгадал шифр 99-летней давности, что разрешило тайну века, сообщили 1 апреля в The Siberian Times.

Секретный шифр с координатами ранее утерянного золота разгадал 21-летний студент-математик из Томска. Многие годы эксперты из разных стран ломали голову над причудливыми инструкциями на русском, французском и английском языках.

Это было просто, когда я понял важность и сложную взаимосвязь чисел «1» и «4» — цитирует студента The Siberian Times со ссылкой на ТАСС.

Издание утверждает, что гений математики не был назван, так как он является "маэстро компьютерного взлома«.Томский студент проходит подозреваемым ФБР поделу о взломе в электронной почты Хиллари Клинтон. Меньше часа математик потратил на взлом шифра с координатами золота Романовых, предназначенного для сторонников монархии.



Заброшенный тоннель в засекреченном месте Иркутской области сейчас охраняют сотрудники Нацгвардии РФ. Вагоны, гружёные золотыми слитками с эмблемой дома Романовых вновь находятся в руках антибольшевистских сил, как и в 1918 году, сообщает первоисточник со ссылкой на несколько новостных агентств в России. Ранее сообщалось, что по крайней мере одна корона, однажды надетая русским императором есть в коллекции, перевёл корреспондент Сиб.фм из статьи The Siberian Times.

«В отличие от прошлогодних слухов о нацистском золоте, спрятанном в Польше, это сообщение подлинно и проверяется компетентными госструктурами по прямому указанию Кремля», — сообщил изданию анонимный источник, близкий к открытию.

Первые партии золота поступят в распоряжение Центробанка РФ уже в ближайшие часы. По инсайдерской информации сокровище с лихвой окупит экономические потери от санкций, наложенных западными правительствами.

Напомним, что омские школьники построили «кабак» и получили от Урганта «пятёрку» по труду. По данным прокуратуры Омской области, «кабак» соорудили школьники из села Знаменского, для строения они использовали подручные материалы на заброшенном земельном участке. Сооружение было утеплено, снабжено печкой, лавочками и столами. Посещая самодельный «кабак», некоторые школьники села пропустили более 100 часов школьных занятий.