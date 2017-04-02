Новосибирский фотограф открыл выставку о кумире 90-х в легендарном трамвае № 13

Новосибирский трамвай № 13 впервые стал местом фотовыставки Владимира Сараева о солисте «Руки Вверх» Сергее Жукове. Съёмки обложки нового альбома экс-кумира 90-х превратились в фотопроект о городской эстетике, узнал 2 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения фотографа Владимира Сараева.

Фотограф показал городскую эстетику Новосибирска через фотопроект о поездке экс-кумира 90-х в ретро-трамвае маршрута № 13. Передвижная фотовыставка украсила вагон № 3009 известного новосибирского трамвая до конца апреля.

Выставка в трамвае стала продолжением истории со съёмками лиричного Сергея Жукова для обложки его нового совместного альбома в 2015 году. Тогда фотограф Владимир Сараев стремился сделать атмосферные фото братьев Сергея и Михаила Жуковых для печальной песни о любви.

«У меня даже в мыслях не было, что когда-то эти фото будут украшать наш трамвай. Дело в необычности всей истории с братьями Жуковыми и трамваем № 13. Особенно интересно было расклеивать фото печального кумира 90-х ночью в атмосферном трамвайном депо», — рассказал Сиб.фм фотограф Владимир Сараев.

Автор выставки противопоставил городскую романтику общественного транспорта негативному имиджу трамвая № 13. За несколько лет маршрут успел стать городской легендой из-за говорящего номера и постоянного присутствия в сводках ДТП. Над окнами трамвая разместили восемь портретных и панорамных снимков.

«В обычной жизни я не езжу на трамвае. Последний раз садился в эти кресла в студенческую пору, и в тот момент нахлынула некая ностальгия, которая помогла войти в то романтичное настроение, которое вы смогли увидеть на этих фотографиях», — признался НГС.Новости герой фотовыставки Сергей Жуков.

Сам фотограф рассказал Сиб.фм, что после публикации в СМИ многие знакомые предлагали ему начать специализироваться на неординарных выставках.

Напомним, что в 2015 году съёмочной группе пришлось работать в условиях реального времени оживлённого мегаполиса. На остановках мало кто узнавал знаменитостей, в трамвае уже чаще. Сам Сергей Жуков рассказывал, что если раньше у группы «Руки вверх!» преобладали танцевальные хиты, то сейчас в основе более лиричная музыка. И фотографии должны передавать это самое «глубокое» настроение.