Сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против мусорного полигона

Жители Новосибирска собрались на экологический митинг против строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона бытовых отходов «Раздольное» рядом с памятником природы «Долина реки Издревой», передаёт 2 апреля корреспондент Сиб.фм с места событий.

2 апреля в 12:00 на площади Ленина жители Новосибирска и общественники собрались на экологический митинг, требуя пересмотра места под МСК «Раздольное». Корреспондент Сиб.фм насчитал среди собравшихся около 400 человек.

«Мы эту территорию уже 15 лет чистим от мусора, и здесь хотят размеcтить мусорный полигон! — сказала корреспонденту Сиб.фм координатор инициативной группы „Поможем реке Издревая“ Юлия Колеватова. — Слушания по проекту намечены на 2 мая, это говорит о том, что проект по реализации полигона двигают дальше, не обращая внимания на нас, на доводы Ространснадзора.

Губернатор Владимир Городецкий заявил о пересмотре места, но пока мы не видим этому доказательств.

В самом начале о строительстве мусоросортировочного завода никто из местных жителей не был оповещён. Где же прозрачность решений? Вопросов много. Но сегодняшний митинг — не политизированный, мы не связаны с протестными мероприятиями, наш митинг не имеет отношения к политике. Главное: для Издревой мы хотим лучшей участи и готовы идти на любые переговорные площадки».

Среди собравшихся на площади — экологи, общественники, дачники и просто неравнодушные люди.

«В этом районе около 50 садовых обществ. Земли там находятся в собственности людей — мы оттуда уйти не сможем, — сказал председатель садоводческого общества „Ромашка“ Сергей Смоляков. — А полигон там рядом планируется: до ближайших двух обществ 1,2 км, остальные в радиусе 3-4 км. Кроме дачников, там шесть поселений. Никто не хочет, чтобы рядом был мусорный полигон: из 50 тысяч человек ни одного человека согласного не нашли. Мы встречались с представителями фирмы, которая собирается строить полигон. Объяснили им, что жить рядом со свалкой не сможем ни мы, ни наши дети и внуки. В противном случае эта свалка станет миной замедленного действия под наше будущее».

«Я считаю, что в XXI веке заключать такие концессионные соглашения на 40 лет с закапыванием мусора — это кощунство, — подчеркнул депутат заксобрания, руководитель рабочей группы по вопросу строительства полигона Вадим Агеенко. — Сегодня есть масса технологий по глубокой переработке мусора, когда его сжигают и получают тепло и электроэнергию. Я вижу, что эта концессия неподъёмна для бюджета области, потому что в случае недополучения гарантированной валовой выручки концессионера, мы будем обязаны выплатить разницу из бюджета. По сегодняшним расчётам через 5-10 лет мы будем ежегодно из бюджета возмещать концессионеру по 2 млрд рублей. Выгодна ли такая концессия Новосибирской области?»

Организаторы митинга приглашали губернатора области Владимира Городецкого выступить перед населением, но он отказался.

Напомним, что 22 июля 2016 года правительство Новосибирской области и компания «Экология-Новосибирск» заключили концессионное соглашение на строительство в 2017 году двух мусоросортировочных комплексов «Верх-Тула» и «Раздольное», а также двух полигонов ТКО. Экологи и общественники забили тревогу, поскольку будущий полигон планируется расположить в непосредственной близости от реки Издревой и дачных участков.

Кроме того, Ространсназдзор признал незаконным выделение земли под строительство МСК «Раздольное» из-за близости аэродрома авиационного завода имени Чкалова, поскольку свалка привлечёт множество птиц, что может создать опасность для полётов.