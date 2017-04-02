Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собралось на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционных митингах «Он вам не Димон», которые прошли по всей России 26 марта, сообщает корреспондент Сиб.фм 2 апреля с места событий.

2 апреля в 15:00 на площади Ленина собрались жители Новосибирска, которые решили поддержать тех, кого задержали на прошедших 26 марта по всей России митингах против коррупции под названием «Он вам не Димон». В самом Новосибирске в этот день, по разным подсчётам, на митинг собралось от трёх до четырёх тысяч людей. Но полиция ни одного человека не задержала.

«Узники 26 марта — это люди, арестованные и получившие от 7 до 25 суток, по всей стране, в том числе в Москве, — рассказал корреспонденту Сиб.фм общественник и соорганизатор пикета Андрей Гладченко. — В их числе и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Мы подали пять заявок на массовые пикеты, в расчёте на то, чтобы нам не смогли отказать во всех. Нам сразу согласовали площадь Ленина, и мы остальные заявки отозвали. Вообще, надо отдать должное местным властям, взаимодействие по согласованию акций в Новосибирске идёт очень конструктивно. Поскольку речь здесь идёт о событиях внезапных и слабо прогнозируемых, то подать заявку на акцию 2 апреля загодя было невозможно. И значит, заявить удалось не митинг, а только пикет, то есть без звукоусиления».

Проблему звукоусиления организаторы пикета решили при помощи трансляции выступлений спикеров через приложение Periscope на мобильные устройства участников на площади.

«С коррупцией надо бороться, иначе она сожрёт весь государственный аппарат и мы останемся без денег, которые платим в качестве налогов. Поэтому мы здесь», — пояснил участник пикета по имени Иван.

«Нас должны слышать в Москве, нас должен слушать губернатор и мэр, потому что Новосибирск — это мы, — сказал участник пикета Тимур Ханов. — Пусть они знают, что сюда придут ещё люди. И мы своего добьёмся: и по тарифам, и по выборам, и по власти».

Специально к этому пикету организаторы изготовили тысячу наклеек в виде символических уточек. Наклейки раздавали участникам пикета. Общественники планируют изготовить ещё одну партию клейких уточек.

Активист Андрей Заковряшин пригласил участников пикета на антикоррупционный веломарш 23 апреля. Власти ещё не согласовали этот веломарш, который должен пройти под лозунгом «Ударим веломаршем по коррупции, Медведеву и разгильдяйству».

«На следующей неделе ждите продолжение эпопеи за немедленную отставку уходящего губернатора Владимира Городецкого, — сказал Гладченко. — Отставку, не дожидаясь выборов, и даже под риском того, что в преддверии выборов нам подсунут человечище куда ужаснее прежнего».

Напомним, что 26 марта 2017 года митинги на тему расследования Фонда борьбы с коррупцией о незаконной недвижимости российского премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» собрали более 5 тысяч человек в 10 городах Сибири. Лишь три из них были разрешены властями и судом.