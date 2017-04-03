Более тысячи жителей Китая и КНДР выбрали Новосибирск для заработков в 2016 году

Новосибирскстат зафиксировал в 2016 году миграционный прирост населения в обмене со странами дальнего зарубежья за счёт приезда жителей Китая и Северной Кореи, узнал корреспондент 3 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

В 2015 году была зафиксирована миграционная убыль — почти на тысячу больше жителей Новосибирской области уехало работать за границу, чем прибыло гостей к нам. В 2016 году Новосибирск привлёк больше иностранцев, чем потерял жителей на 1,1 тысячи человек.

Такая же динамика и с мигрантами из ближнего зарубежья: в Новосибирск приехало трудовых мигрантов на 29 % больше (3,6 тысячи) чем в 2015 году, уехало 1,3 тысячи человек.

Всего в Новосибирск прибыло 52 тысячи человек, 34 тысячи (66 %) прибыли из других регионов России и населённых пунктов Новосибирской области, из СНГ и других стран прибыло около 18 тысяч человек. Выбыло из города 37 тысяч, из них почти 7 тысяч человек (19 %) за пределы России.

Напомним, что в декабре 2016 года на сайте госзакупок появилась информация о том, что полицейские готовы израсходовать более 4,5 млн рублей на продукты для депортированных иностранцев в Новосибирске.