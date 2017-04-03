Аэропорт Норильска отказался выделить пиковое время для полётов в Новосибирск

Авиакомпания S7 пожаловалась в ФАС на аэропорт Норильска в связи с тем, что ей не предоставили слоты в пиковые утренние часы для полётов в Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из сообщения «Коммерсант.ru».

Аэропорт Норильска не согласовал с авиакомпанией её рейсы из Новосибирска в летнем расписании. По информации авиакомпании, заявка была подана в августе 2016 года, но за три дня до перехода на летнее расписание, которое действует с 26 марта, авиаперевозчик получил отказ в обслуживании рейсов S7 в интервале с 07:30 до 09:15 утра.

В аэропорту Норильска пояснили, что в указанном временном интервале в аэропорту находятся пять самолётов, выполняющих рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Красноярск. Пассажиропоток этих рейсов составляет около 1,5 тысячи человек, это предельная пропускная способность аэропорта. Аэропорт предлагал S7 отправлять и принимать её рейсы в интервале между 10 и 11 часами утра, но авиакомпания предложения не приняла.

Сейчас ради сохранения расписания S7 запрашивает у аэропорта разрешение на прилёт за сутки до рейса. Но режим «живой очереди» неудобен, аэропорт может отдавать приоритет другим рейсам.

Авиакомпания S7 направила обращение в Федеральную антимонопольную службу об ограничении конкуренции в аэропорту Норильска.

Напомним, что новосибирская авиакомпания S7 22 марта 2016 года допустила банкротство авиакомпаний из-за роста тарифов аэропортов.