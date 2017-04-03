 

Аэропорт Норильска отказался выделить пиковое время для полётов в Новосибирск

 3 апреля, 11:11
подходящие темы
Аэропорт Норильска отказался выделить пиковое время для полётов в Новосибирск
фото с сайта airport-norilsk.ru

Авиакомпания S7 пожаловалась в ФАС на аэропорт Норильска в связи с тем, что ей не предоставили слоты в пиковые утренние часы для полётов в Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из сообщения «Коммерсант.ru».

Аэропорт Норильска не согласовал с авиакомпанией её рейсы из Новосибирска в летнем расписании. По информации авиакомпании, заявка была подана в августе 2016 года, но за три дня до перехода на летнее расписание, которое действует с 26 марта, авиаперевозчик получил отказ в обслуживании рейсов S7 в интервале с 07:30 до 09:15 утра.

В аэропорту Норильска пояснили, что в указанном временном интервале в аэропорту находятся пять самолётов, выполняющих рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Красноярск. Пассажиропоток этих рейсов составляет около 1,5 тысячи человек, это предельная пропускная способность аэропорта. Аэропорт предлагал S7 отправлять и принимать её рейсы в интервале между 10 и 11 часами утра, но авиакомпания предложения не приняла.

Сейчас ради сохранения расписания S7 запрашивает у аэропорта разрешение на прилёт за сутки до рейса. Но режим «живой очереди» неудобен, аэропорт может отдавать приоритет другим рейсам.

Авиакомпания S7 направила обращение в Федеральную антимонопольную службу об ограничении конкуренции в аэропорту Норильска.

Напомним, что новосибирская авиакомпания S7 22 марта 2016 года допустила банкротство авиакомпаний из-за роста тарифов аэропортов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 19.07.2016, 10:45 • статья

Самолёт и пельмени

Корреспондент Сиб.фм составил список из 20 компаний и брендов, которыми жители Новосибирска могут гордиться.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    