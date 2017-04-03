Девочка впала в кому в омской больнице после укола лидокаина

Следователи проводят доследственную проверку по размещённому в СМИ сообщению о том, что 10-летняя девочка впала в кому после укола лидокаина в детской городской поликлинике № 3 Омска, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из сообщения Следственного комитета Омской области.

По данным, которые опубликовал портал «Ом1», 30 марта в отделении нефрологии детской городской поликлиники № 3 Омска поступила 10-летняя девочка с хронической почечной недостаточностью. Врачи диагностировали у неё воспаление лёгких.

Медсестра сделала ребёнку укол антибиотика с лидокаином, не проверив предварительно на аллергическую реакцию. После укола у девочки стало отказывать сердце, начался отёк головного мозга, и она впала в кому, сообщает издание.

«В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в мае 2016 года жительница Омска отсудила 2 млн рублей у детской городской поликлиники № 3 за смерть семилетней дочери из-за врачебной ошибки.