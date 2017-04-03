Морозная погода пришла в Новосибирскую область до 6 апреля

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют морозы и снегопады, температура в Новосибирской области ниже нормы на 1-4 градуса, сообщил корреспонденту Сиб.фм 3 апреля пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирской области северо-западные потоки воздуха принесли похолодание на 1-4 градуса ниже нормы. 3 апреля ночью мороз составил от —8 до —15 °С, в Искитиме ещё холоднее, до —19 °С.

Холодная погода сохранится до 6 апреля. Ожидается движение волновых возмущений с северо-запада с атмосферными фронтами, вероятно увеличение облачности и осадки в виде мокрого снега.

Температурный фон составит —5... —11 °С, местами —16 °С. Дневная температура в ожидается около 0 °С, а 5 апреля ещё холоднее — от 0 до —5 °С.

Синоптики прогнозируют, что перемена погоды наступит 6 апреля, когда начнётся перестройка атмосферных потоков на западное направление, днём станет теплее — от 0 до +5 °С.

Напомним, что синоптики 31 марта озвучили возможный сценарий паводка в 2017 году. При максимальном паводке в Новосибирске подтопление грозит 200-300 садовым участкам. Пик первого паводка придётся на первую декаду мая, второй — на первую декаду июня.