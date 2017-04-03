Новосибирские геологи стали героями фильма про Арктику

Режиссёр из НГУ Анастасия Кораблёва сняла документальный фильм «Арктика. На краю Земли» про работу новосибирских геологов в Арктике, для этого девушка отправилась вместе с ними в командировку на Север, рассказала корреспонденту Сиб.фм 3 апреля сама Кораблёва.

2 апреля, в День геолога, на канале NSU LIFE на YouTube был презентован документальный фильм «Арктика. На краю Земли», посвящённый работе геологов Новосибирского госуниверситета.

Режиссёр и оператор НГУ Анастасия Кораблёва засняла ключевые моменты геологической экспедиции, которая проходила с 28 июля по 25 августа 2016 года в дельте реки Лены на станции «Остров Самойловский». Эта станция много лет используется учёными для проведения исследовательских работ, имеющих отношение к арктическому региону.

Замдекана геолого-геофизического факультета НГУ Николай Матушкин возглавил экспедицию, которая состояла из студентов, аспирантов и сотрудников ГГФ НГУ. Студенты впервые отправились для прохождения летней практики на Север.

Стоп-кадр из фильма

«Основные трудности были связаны с погодными условиями, хоть, конечно, я и готовилась к арктическому климату, но была в Арктике впервые, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Кораблёва. — На маршрут я надевала на себя 3-5 тёплых кофт плюс куртку-дождевик, но не из-за холода, а из-за штормового, пронизывающего насквозь ветра.

Порывы ветра до 30 м/с, когда стоять не можешь, тебя в прямом смысле сдувает с ног, вода летает. Вы видели летающую воду? Мне вот довелось.

Верхний слой реки просто сносило, это похоже на песчаную бурю, только из мелкой воды. Скорость ветра настолько сильная, что ты начинаешь задыхаться под напором воздуха. В итоге я научилась передвигаться на корточках с камерой и моноподом в руках. На самом деле, мне не было в экспедиции так трудно, потому что рядом со мной были геологи. Они, по-моему, никогда не падают духом, готовы ко всему, к любым трудностям, к любым погодным условиям. Всегда знают, что нужно делать, как правильно себя вести, как разжечь костёр, как забраться в катер, как ходить по горам, что брать с собой в маршрут».

Фото Николая Матушкина

Геологи проводили палеомагнитные исследования — выстраивали геодинамические реконструкции — иными словами, восстанавливали историю движения континентальных блоков в геологическом прошлом. Съёмки проходили в основном на маршрутах, куда приходилось добираться по воде.

Фото Николая Матушкина

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«Экстремальных моментов было достаточно, все они связаны с погодой, со штормовым ветром и дождём, — пояснила Кораблёва. — В самом нашем первом маршруте поднялся ураганный ветер, за считанные минуты, и вдобавок к нему небо стало изливать на нас морось. Это был не дождь, а мелкая водица, которая в тандеме с ветром заливала всё за секунду, такое природное суперкомбо. Конечно, я старалась одновременно и спасать технику, и снимать этот ад. В 18:00 за нами должен был вернуться катер. По спутниковому телефону со станции нам сообщили, что пока катера не будет — шторм теперь на Самойловском. Вот представьте настроение: все устали, холодно, ноги промокли. Геологи разожгли костёр, у которого мы просидели три часа на берегу».

По словам режиссёра, трудоёмкими были съёмки интервью с геологами. Во время маршрута человек двигается и согревается. А для интервью приходилось сидеть по два часа на холодном ветру, практически не шевелясь.

Фото Николая Матушкина

«В фильме я хотела рассказать о геологических исследованиях — как это увлекательно, сложно и одновременно просто, — поделилась режиссёр. — В каких условиях приходиться работать геологам. Надеюсь, что у меня получилось раскрыть прелесть и смысл этой области, почему эти люди выбрали геологию и посвящают ей свою жизнь. Этот фильм про любовь к своему делу. И, конечно, как не показать зрителю уникальные красоты российской Арктики?»

Напомним, что в сентябре 2015 года исследователи НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН впервые на фактическом материале смогли доказать существование древнего континента Арктида, который находился на территории современной Арктики.