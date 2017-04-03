Новосибирское «Яблоко» потребовало расследовать информацию о возможных убийствах геев в Чечне

Новосибирское отделение партии «Яблоко» потребовало проверить сообщения СМИ о задержании и возможных убийствах представителей ЛГБТ в Чеченской Республике, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения отделения партии на странице в соцсети «ВКонтакте».

Бюро новосибирского отделения партии «Яблоко» протестует против преследования и возможных убийств граждан РФ и требует у федеральных органов проверить информацию, представленную СМИ, и принять необходимые меры по защите пострадавших граждан и наказанию виновных. В сообщении говорится, что статья 19 Конституции РФ гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку.

Члены Бюро новосибирского «Яблока» также требуют проверить высказывания члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой и пресс-секретаря главы республики Альви Каримова.

«Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», — сказал агентству «Интерфакс» Альви Каримов, а Хеда Саратова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что не стала бы даже рассматривать сообщение об убийстве гея.

В заявлении говорится, что слова Каримова и Саратовой «полные... человеконенавистнической ксенофобии» и не соотносятся с занимаемыми ими должностями.

О задержании в Чечне около ста мужчин, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила «Новая газета». Издание добавило, что редакции известны имена трёх человек, которые погибли.

Напомним, что 16 ноября 2016 года чиновники красноярской мэрии отказали в согласовании проведения в Красноярске первого гей-парада, сославшись на то, что цели и форма мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ.