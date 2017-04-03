Поэта Евгения Евтушенко увековечат в названии библиотеки Иркутска

Иркутский мэр Дмитрий Бердников предложил назвать библиотеку в честь поэта Евгения Евтушенко, родившегося в Иркутской области. Для этого подходит более 22 библиотек, в том числе научная библиотека СО РАН, узнал 3 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения официального портала Иркутска.

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко будет увековечен в родном регионе Сибири. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил присвоить имя почётного жителя одной из городских библиотек.

«Наш земляк Евгений Александрович принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей. Его произведения по праву заняли особое место в истории, заслужили признание далеко за пределами страны. Нам посчастливилось быть современниками выдающегося поэта», — подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Городская комиссия по топонимике одобрила предложение, решение будет принято на ближайшем заседании. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что из 42 библиотек в Иркутске, Ангарске и Шелехове больше половины не посвящены великим людям. Это 22 филиала Центральной библиотечной системы, областная библиотека для незрячих, краеведческая библиотека центра «Наследие» и Центральная научно-техническая библиотека СО РАН.

По данным 2ГИС, Областная научно-техническая библиотека названа в честь И. И. Молчанова-Сибирского, центральная городская библиотека носит имя А. В. Потаниной, детско-юношеские библиотеки названы в честь А. С. Пушкина, В. П. Стародумова и Марка Сергеева.

Классик отечественной литературы Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в 85 лет, причиной стала остановка сердца в клинике города Талсы, США. Поэт родился 18 июля 1932 года на станции Зима в Иркутской области. Первый сборник стихов «Разведчики грядущего» Евгений Евтушенко издал в возрасте 20 лет, сразу став самым молодым членом Союза писателей СССР.

Евтушенко стал символом эпохи «шестидесятников» и «оттепели», а также был номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 1963 году. Поэт, прозаик и драматург издал более 150 книг и не прекращал до последнего творить и выступать.

Напомним, старейшая муза детского театра России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске на 103-м году жизни. Соосновательница труппы новосибирского Театра юного зрителя, заслуженная артистка РСФСР и России Зоя Булгакова играла главные роли в сказочных постановках с 1935 года по 1960-е годы. Актриса жанра травести воспитала несколько поколений зрителей на образах Красной шапочки, Конька-Горбунка, Кота в сапогах. Главная роль Зои Булгаковой в спектакле «Снежная Королева» (1940) принесла первое всесоюзное признание постановок из Новосибирска. Сиб.фм публиковал интервью с заслуженной артисткой за несколько лет до её смерти.