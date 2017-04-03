 

Полиция усиливает меры безопасности в новосибирском метро после взрыва в Петербурге

 3 апреля, 21:50
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Полиция усиливает меры безопасности в новосибирском метро после взрыва в Петербурге
Фото Алёны Мартыновой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил полиции усилить меры безопасности в новосибирском метрополитене и городском общественном транспорте в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из Facebook пресс-секретаря мэра Артёма Роговского.

3 апреля около 14:30 московского времени в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По данным Минздрава, в результате взрыва погибло 10 человек. Всего от взрыва пострадали не менее 50 человек.

Последствия взрыва в метро Петербурга. Фото с сайта vk.com/spb_today

По предварительным данным, Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Однако официального подтверждения информации сейчас нет.

Последствия взрыва в метро Петербурга. Фото с сайта vk.com/spb_today

«Полиции дано указание усилить контроль и проводить досмотр. Дежурные по станциям должны совершать обход с целью поиска посторонних предметов. Машинисты в оборотных тупиках станций метро будут осматривать вагоны», — сообщил Роговский.

Артём Роговский отметил, что меры безопасности будут приняты не только в метрополитене, но и на наземном общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи на конечных остановочных пунктах полицейские будут досматривать на предмет наличия подозрительных предметов.

«Обеспечение охраны в данном контексте производится на постоянной основе. Нет какого-то снижения внимания к этому. Мы постоянно контролируем ситуацию, сотрудники работают на входах и на выходах в вокзалы и аэропорты», — сообщила врио начальника пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Аягоз Ашимова РИА Новости.

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