 

Режиссёр из Бурятии стала победителем акции «Час Земли»

 3 апреля, 08:07
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Режиссёр из Бурятии стала победителем акции «Час Земли»
Скриншот видео Марики Алтаевой

Видео «This is our manifest» Марики Алтаевой заняло первое место в международном конкурсе Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF), посвященному «Час Земли», ролик рассказывает о Байкале, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из сообщения официальной страницы автора проекта.

Режиссёр Марика Алтаева назвала видео экологическим манифестом, который доказывает неравнодушие людей к будущему планеты. Ролик рассказывает о проблеме загрязнения Байкала и изменению климата.

«Мы рады, что наш голос был услышан, что наш манифест против загрязнения климата и загрязнения Байкала оказался впечатляющим и организаторы конкурса посчитали его достойным победы!» — пишет автор идеи.

Основным элементом видеоролика стал арт-объект, напоминающий озеро Байкал. Скульптура изготовлена Надеждой Супониной и Пётром Гармаевым. «Сейчас Байкал меняется у нас на глазах. Меняется климат, меняется вода и природа. Свою тревогу за озеро мы решили выразить в скульптуре», — говорят герои видеопроекта.

Напомним, что 25 марта с 20:30 до 21:30 участники международной акции «Час Земли» отключили электричество в поддержку бережного отношения к природе. Жители Новосибирска, Красноярска, Томска и Барнаула поддержали эту идею.

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