Новосибирский дилер Scania выпустил популярный клип о заботливых дальнобойщиках

Директор новосибирской транспортной компании снялся в клипе местных музыкантов в роли дальнобойщика, видео регионального дилера Scania «Я скучаю» собрало более полумиллиона просмотров, узнал 3 апреля корреспондент Сиб.фм из ролика на YouTube.

Новосибирская компания «СибТракСкан» выпустила клип в поддержку музыкального альбома «Король дорог». Музыкальное видео на песню «Папа, я скучаю» в исполнении Максима Моисеева (Max Vertigo) и Полины Королёвой набрало более полумиллиона просмотров с 24 марта.

Сценарий клипа «Папа, я скучаю» построен на истории водителя большегруза и его маленькой дочки — видео стало хитом в среде дальнобойщиков, утверждает сайт дилера Scania. В главной роли снялся директор компании «Сибирский экспедитор» Сергей Минор. Основным реквизитом послужил седельный магистральный тягач Scania Brilliant Victory из торгового дома «Крюгер».

Клип был снят и смонтирован зимой 2017 года, песня «Папа, я скучаю» войдёт в альбом «Король дорог 3» для автомобилистов и дальнобойщиков.

Напомним, серия анимации «Маша и медведь» от новосибирского продюсера стала пятым по популярности видео за всю историю YouTube. Трёхмерный мультсериал производят на студии «Анимаккорд» с 2009 года. Автором идеи анимационного проекта и персонажей является художник Олег Кузовков. Вместе с бывшим участником легендарной команды КВН НГУ Дмитрием Ловейко они создали мультсериал, который стал первым проектом студии «Анимаккорд». С того момента Дмитрий Ловейко является исполнительным директором «Анимаккорд», а Олег Кузовков — художественным руководителем студии.