Судимые и неопытные водители перевозили детей в Омской области

Прокуратура Омской области выявила 556 нарушений во время перевозки детей школьными автобусами, узнал корреспондент Сиб.фм 3 апреля из сообщения пресс-службы ведомства.

Прокуроры региона проверили организацию перевозок детей в образовательные и физкультурно-оздоровительные учреждения и выявили 556 нарушений, связанных с назначением на работу водителей без опыта или ранее судимых за совершение преступлений против жизни и здоровья.

Установлены случаи недобросовестной работы самих образовательных учреждений. Детей перевозили без присмотра взрослых и без сопровождения транспортных колонн автомобилями подразделения Госавтоинспекции, а также нарушали требования подвоза детей к месту учебы.

Напомним, что 30 ноября 2014 года в Новосибирской области дорожная полиция задержала водителя школьного автобуса в состоянии алкогольного опьянения.