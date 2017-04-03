 

Новосибирские учёные запрограммируют сердце от инфаркта по заказу королевы Великобритании

 3 апреля, 15:34
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Новосибирские учёные запрограммируют сердце от инфаркта по заказу королевы Великобритании
Королева Великобритании и 15 независимых государств Елизавета Александра Мария II. Фото с сайта www.parade.com

Биопрограммисты Новосибирского госуниверситета создадут программу оценки рисков заболеваний сердца на молекулярном уровне для диагнозов и разработки лекарств. Специалисты из Новосибирска и шотландского Эдинбурга получили грант Британского совета, основанного Елизаветой II, узнал 3 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Британские учёные из Университета Эдинбурга и специалисты Новосибирского государственного университета получили грант Британского Совета в рамках международного сотрудничества. Средства пойдут на расшифровку молекулярных основ болезней сердца, которые являются одной из главных причин смертности в Великобритании и России.

Исследователи совместят медицинские технологии с программированием в рамках научного направления биоинформатика (подробнее в материале «Раскодируй мне ген» — прим. Сиб.фм). Группа учёных-генетиков Джима Вилсона из Университета Эдинбурга предоставит уникальные данные исследований ДНК больных, а специалисты Дмитрия Алексеева из лаборатории геномики НГУ разработают алгоритмы и программы на основе больших гетерогенных данных.

Руководство НГУ утверждает, что совместный проект усилит позиции университета как международного научного партнёра и поможет развитию перспективной биоинформатики. Университет Эдинбурга найдёт в этом проекте партнёров по анализу накопленных данных для дальнейшего сотрудничества в сфере биомедицины. В проекте также участвуют эксперты по расшифровке геномных исследований из Казанского федерального университета (Россия), разработчики биомаркеров Atlas BiomedGroup Ltd. (Великобритания), гликомики Genos Ltd. (Хорватия) и фармацевты Gero LLC (Россия).

Британский Совет (British Council) был основан в 1934 году королевой Великобритании Елизаветой II и находится под покровительством монарха и членов королевской семьи. Организация поддерживает проекты в области науки, образования, культуры и искусства в 110 странах мира.

Напомним, что томские и американские биоинформатики предложили заменить врачей-диагностов специальной программой для исключения ошибок в диагнозе при онкологии. Учёные ТГУ совместно с программистами Университета штата Аризона предложили использовать алгоритмы поисковых систем и элементы искусственного интеллекта для постановки медицинских диагнозов.

Поиск рака будет построен на анализе иммуносигнатур — «маячков» специфичных антител, которые борются с антигенами и предотвращают рост опухоли. Для этого пациент должен сдать немного крови, которая пройдёт несколько несложных процедур.

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