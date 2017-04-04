Анатолий Локоть попросил юных математиков Новосибирска отгадать задачку про локоть

Новосибирский планетарий выпустил видеоприглашение на фестиваль математики, десять задачек «в лицах» задают мэр Новосибирска, глава ГИБДД, директор зоопарка и управляющий филармонии в тему своей профессии, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм из видео для «Фестиваля математики-2017».

Большой новосибирский планетарий выпустил видео-задачник к «Фестивалю математики-2017» в Новосибирске. Видео появилось на канале планетария в YouTube 3 апреля.

Организаторы решили привлечь внимание школьников и взрослых участников фестиваля с помощью известных профессионалов своего дела. Тематические задачки читают мэр Анатолий Локоть, глава ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах, директор Новосибирской филармонии Махамедин Бейбит, топ-менеджер Новосибирского зоопарка Андрей Шило, управляющий парком чудес «Галилео» Евгений Шаталов, член Совета Федерации РФ от Новосибирской области Надежда Болтенко и другие.

Видео содержит 10 вопросов, на ответ даётся всего 30 секунд. В ролике есть много людей с «говорящими фамилиями», но только мэр Анатолий Локоть задал задачу про локоть. Андрей Шило ничего не спрашивал про шитьё, экс-капитан сборной КВН НГУ Владимир Дуда не загадывал музыкальные инструменты, директор Новосибирской филармонии Махамедин Бейбит не предлагал вспомнить, как играть барабанную партию в песнях The Beatles.

Напомним, как 15 марта житель Новосибирска решил избавиться от наледи в центре города именем мэра Локтя.Павла Федотова возмутили скользкие тротуары в оживлённой части города, затемон купил в ближайшем магазине ватман и маркер, написал на плакате присланный Максимом Генингом стих: «Очень сложно по наледи утречком топать, я беру чью-то руку, а чувствую — Локоть!» Затем активист попросил прохожего сделать фотографию с плакатом, позднее наледь убрали.