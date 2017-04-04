 

Анатолий Локоть попросил юных математиков Новосибирска отгадать задачку про локоть

 4 апреля, 18:16
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Анатолий Локоть попросил юных математиков Новосибирска отгадать задачку про локоть
Скриншот из видео «Большого новосибирского планетария»

Новосибирский планетарий выпустил видеоприглашение на фестиваль математики, десять задачек «в лицах» задают мэр Новосибирска, глава ГИБДД, директор зоопарка и управляющий филармонии в тему своей профессии, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм из видео для «Фестиваля математики-2017».

Большой новосибирский планетарий выпустил видео-задачник к «Фестивалю математики-2017» в Новосибирске. Видео появилось на канале планетария в YouTube 3 апреля.

Организаторы решили привлечь внимание школьников и взрослых участников фестиваля с помощью известных профессионалов своего дела. Тематические задачки читают мэр Анатолий Локоть, глава ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах, директор Новосибирской филармонии Махамедин Бейбит, топ-менеджер Новосибирского зоопарка Андрей Шило, управляющий парком чудес «Галилео» Евгений Шаталов, член Совета Федерации РФ от Новосибирской области Надежда Болтенко и другие.

Видео содержит 10 вопросов, на ответ даётся всего 30 секунд. В ролике есть много людей с «говорящими фамилиями», но только мэр Анатолий Локоть задал задачу про локоть. Андрей Шило ничего не спрашивал про шитьё, экс-капитан сборной КВН НГУ Владимир Дуда не загадывал музыкальные инструменты, директор Новосибирской филармонии Махамедин Бейбит не предлагал вспомнить, как играть барабанную партию в песнях The Beatles.

Напомним, как 15 марта житель Новосибирска решил избавиться от наледи в центре города именем мэра Локтя.Павла Федотова возмутили скользкие тротуары в оживлённой части города, затемон купил в ближайшем магазине ватман и маркер, написал на плакате присланный Максимом Генингом стих: «Очень сложно по наледи утречком топать, я беру чью-то руку, а чувствую — Локоть!» Затем активист попросил прохожего сделать фотографию с плакатом, позднее наледь убрали.

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