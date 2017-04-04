 

Андрей Ксензов подал иск о восстановлении его в должности главы Новосибирского метрополитена

 4 апреля, 14:16
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Андрей Ксензов подал иск о восстановлении его в должности главы Новосибирского метрополитена
Фото Екатерины Гробман из архива Сиб.фм

Бывший руководитель метрополитена Андрей Ксензов подал иск к мэрии Новосибирска о восстановлении на работе и компенсации морального вреда, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля из сообщения пресс-службы Центрального районного суда города.

В Центральный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска о признании незаконным распоряжения о его увольнении, восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Заявление поступило в суд 3 апреля, срок принятия решения — пять дней.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил Андрея Ксензова 20 марта 2017 года в связи с нарушением руководителем метрополитена финансовой дисциплины — ему вменялось произвольное увеличение зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, 21 марта политолог Дмитрий Пучкин рассказал, что увольнение руководителя Новосибирского метрополитена связано с его политической деятельностью — это месть элит за нарушение корпоративной этики. Андрей Ксензов баллотировался в мэры Новосибирска как независимый кандидат, и это помешало кандидату от партии власти Владимиру Знаткову занять этот пост.

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