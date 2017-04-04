Бионический человек расскажет о цифровом рабстве на TEDxNovosibirsk

Печать органов, цифровое рабство, генномодифицированные люди и искусственный интеллект — организаторы TEDx в Новосибирске обещают не только рассказать, но и показать, какое будущее ждёт нас в ближайшее десятилетие. Известная интеллектуальная конференция обещает стать самой массовой мотивированной дискуссией футуристов в формате TED в России, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения команды TEDxNovosibirsk.

Второй год подряд TEDx в Новосибирске становится крупнейшим мероприятием в формате TED в России. 3 апреля организаторы конференции анонсировали старт продаж тысячи билетов. Тема этого года — «Человек будущего».

Спикерами TEDxNovosibirsk выступят 15 профессионалов в сфере науки, инноваций, IT, наукоёмкого бизнеса, педагогики, психологии, искусств. Участники нарисуют картину ближайшего будущего человека в мире технологий с помощью реальных кейсов успешных проектов.

Первый бионический человек Евгений Черешнев расскажет, как — и стоит ли — жить с чипом в руке. Бывший сотрудник компании Kaspersky вживил в левое запястье устройство, чтобы управлять современной техникой по взмаху руки. Технически Евгений киборг. Теперь он открывает двери без ключа, снимает блокировку телефона прикосновением, а в потенциале сможет отказаться от банковских карт, расплачиваясь кистью. Уже два года Евгений живёт с вживлённым чипом NTAG216 RFID, который открывает контроль над «интернетом вещей», но заставляет физически ощущать ошибки программистов в коде.

Пятая конференция TEDxNovosibirsk пройдёт 20 мая в большом зале ДКЖ на улице Челюскинцев,11. Организаторы предлагают зрителям два транша билетов со скидками 50 % и 30 % с 3 апреля и с 10 апреля соответственно. Притом первые 150 билетов с наибольшей скидкой были проданы менее чем за час с момента старта продаж, рассказали Сиб.фм представители оргкомитета TEDxNovosibirsk.

Напомним, предыдущая ежегодная конференция TEDxNovosibirsk прошла на тему «Глобальная Сибирь» и стала крупнейшей в России. Местные авторы успешных проектов и научные эксперты разрушали стереотипы о женщинах, благотворительности, климате и наукоёмном бизнесе в формате личных историй успеха. В числе спикеров были организаторы Тотального диктанта и фонда «Солнечный Город», ведущие сотрудники 2ГИС и предприниматели Технопарка.