Госавтоинспекторы назвали места ДТП с плохими дорогами в Новосибирске

Глава ГИБДД Новосибирска рассказал о росте ДТП с наездом на препятствие и назвал Ленинский район самым богатым на ДТП с плохими дорожными условиями. Чиновники мэрии рассказали об экономии средств, федеральные трансферты составили большую часть бюджета на ямочный ремонт, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ГТРК Новосибирск.

Треть ДТП в Новосибирске происходят при плохих дорожных условиях, согласно статистике городского управления ГИБДД МВД России. Глава госавтоинспекции в городе подтвердил данные регионального ведомства.

«Действительно, ДТП при плохих дорожных условиях стало больше, сложно выделить какие-то особенно аварийные места. Это магистральные улицы, например Красный проспект. Мы заметили рост числа ДТП на плохой дороге в Ленинском районе, это улицы Титова и Троллейная. Основные проблемы — недостаток зимнего содержания дорог, разметки, ограждений, дублирующие знаки», — рассказал начальник ГИБДД ГУ МВД по Новосибирску Евгений Маслюк.

В ГИБДД отметили, что резко выросло число ДТП с наездом на препятствие при наличии плохих дорожных условий. За первый квартал 2017 года произошло более 43 таких ДТП, по данным госавтоинспекции.

Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Предписания ГИБДД дорожные службы мэрии Новосибирска старались устранять зимой, на спайке ям работала единственная инфракрасная установка. По словам чиновников, установка позволяет благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска рассказали о приостановке ремонта и отказались начинать работы раньше из-за внимания журналистов.

«Мы начали работы с горячим асфальтом, но погода изменилась. Согласно технологии, мы сможем продолжить работы только после +5 °С. Если мы выходим в другую погоду — приезжает телевидение и снимает, как асфальт укладывают в воду и в снег. Хотя бывают случаи, когда мы можем только засыпать ямы щебнем или высечкой от асфальта», — рассказал начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

По словам Юрия Сердюка, в городе есть 22 проблемных участка с ямами, которые он отказался перечислить. Чиновник пообещал, что эти места будут приоритетными для ремонта.

«Площадь дорожного покрытия в Новосибирске более 2 млн м², и по закону допускается выполнять ямочный ремонт всего около 60 тысяч м², но мы выполняем больше. Мы уже не делаем подъём бордюров при ремонте, максимально экономим средства. Мы вводим временные дорожные знаки, но сложно перенаправить транспортные потоки на менее изношенные улицы», — отметил директор МБУ «Управление дорожного строительства» мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.

Фото с сайта www.infopro54.ru

Всего на текущее содержание дорог Новосибирска потратят более 1,6 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей составят средства федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги», напомнили в ГУБО мэрии. Чиновники пообещали закончить большую часть дорожных работ к майским праздникам, однако гарантийные участки дорог подрядчики отремонтируют лишь к 20 мая.

Недавно мэрия Новосибирска провела конкурс на разработчика транспортной модели города, разработчик предыдущей модели — Сибирский государственный университет путей сообщения, расположенный в Новосибирске, проиграл тендер.

Напомним, что Новосибирск получил предыдущую транспортную модель города, по аналогии с Санкт-Петербургом и Сочи, в 2014 году. Специалистами СГУПС были разработаны матрицы корреспонденции — движения потоков в зависимости от времени суток, проанализирован пассажирооборот остановок и узлов, подвижность населения, интенсивность транспортных потоков и другие данные, которые должны лежать в основе дорожного строительства. Разработчикам также удалось создать паспорт улично-дорожной сети, которого раньше не было.