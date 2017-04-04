 

Мэр Новосибирска назначит нового начальника метро и проведёт аудит работы Андрея Ксензова

 4 апреля, 19:15
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Мэр Новосибирска назначит нового начальника метро и проведёт аудит работы Андрея Ксензова
Фото с сайта vseon.com

Анатолий Локоть не станет пересматривать кадровое решение в связи с иском бывшего руководителя Новосибирского метрополитена, рассказал корреспонденту Сиб.фм 4 апреля пресс-секретарь мэра Артём Роговский.

Мэр не будет пересматривать своё кадровое решение, в ближайшие дни состоится назначение нового начальника Новосибирского метрополитена.

«По результатам деятельности предыдущего (Андрея Ксензова) будет проведён аудит, потому что появились очень интересные вопросы относительно его финансовой деятельности, за что он, собственно говоря, и был уволен», — сказал Артём Роговский.

Напомним, что 3 апреля Андрей Ксензов подал иск в Центральный районный суд Новосибирска. Бывший начальник метрополитена требует признать незаконным распоряжение об его увольнении, восстановить на работе, взыскать заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального ущерба.

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