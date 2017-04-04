 

Новосибирские туристы случайно провезли поющую жабу в багаже из Таиланда

 4 апреля, 09:52
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Новосибирские туристы случайно провезли поющую жабу в багаже из Таиланда
Фото с сайта www.zooclub.ru

Жительница Новосибирска нашла в вещах чернорубцовую жабу после восьмичасового перелёта из Таиланда, распространённое в Азии земноводное передано в контактный зоопарк, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм в зоопарке «Лесное посольство».

Жительница Новосибирска нашла в багаже чернорубцовую жабу после возвращения из Таиланда. Животное пережило восьмичасовой перелёт в багажном отсеке.

Чернорубцовую (малайскую жабу) передали в контактный зоопарк «Лесное посольство», животное вошло в экспозицию выставки ядовитых жаб. Однако, по данным zooclub.ru, жаба недостаточно ядовита, чтобы быть опасной для человека.

Вид широко распространён в большинстве стран Юго-Восточной Азии, жабу часто можно встретить в парках и возле жилья людей. Чернорубцовая жаба способна подниматься на высоту в 3 000 метров. Кваканье жабы похоже на пение и напоминает птичий щебет.

Напомним, рыбаки под Новосибирском выловили череп шерстистого носорога возрастом 10 тысяч лет. Жители города Татарска рыбачили на реке Омке в 12 километрах от деревни Красноярки и нашли в воде череп древнего животного. Из-за колебания уровня воды в реке происходит вымывание берегов, благодаря этому череп оказался в Омке. Находка была сделана в 2016 году.

Рыбаки очистили череп от грязи и попытались продать через интернет. Сделка не состоялась, тогда они подарили раритет местному музею.

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