 

Новосибирский аэропорт Толмачёво усилил антитеррористические меры безопасности

 4 апреля, 17:55
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Новосибирский аэропорт Толмачёво усилил антитеррористические меры безопасности
Фото: gelio-nsk.livejournal.com

Правоохранительные органы совместно с сотрудниками аэропорта Толмачёво усилили меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля из сообщения пресс-службы аэропорта на официальной странице Facebook.

В аэропорту Толмачёво реализуются повышенные меры безопасности по противодействию террористической угрозе. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Сотрудники управления на транспорте по СФО приняли ряд мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов общественного транспорта.

«В Новосибирской области дополнительно взято сопровождение 12 электропоездов и четыре пассажирских поезда, — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Артём Аверин. — Введён усиленный вариант несения службы. Ограничено количество входов в здание аэропортов и железнодорожных вокзалов, в них обеспечено круглосуточное дежурство кинологов со служебно-разыскными собаками. Ужесточён охранно-пропускной режим. Сотрудники полиции и органов безопасности проверяют граждан, вызывающих подозрение своим поведением».

Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу 23 декабря 2015 года внесла в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму 159 жителей Сибири. В Новосибирской области было выявлено 19 человек, все они мужчины в возрасте от 17 до 51 года.

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